Portato in ospedale privo di sensi, i medici lo rianimano e lui li aggredisce Un uomo di 31 anni, arrivato svenuto al pronto soccorso, ha aggredito medici e infermieri ripresi i sensi, poi è scappato prima che arrivasse la polizia.

Era arrivato in ospedale privo di sensi, ed i medici si sono subito adoperati per rianimarlo. Ma quando l'uomo si è ripreso, ha aggredito medici e infermieri in malo modo, per poi scappare prima che arrivasse la Polizia. La vicenda, ai limiti del surreale, è avvenuta presso il pronto soccorso della clinica Villa dei Fiori di Acerra, nell'hinterland partenopeo.

L'arrivo in clinica privo di sensi

Stando a quanto ricostruito finora, l'uomo è stato portato nel pronto soccorso attorno alle due della scorsa notte, privo di sensi. Dai documenti, è risultato essere un uomo di 31 anni di nazionalità bielorussa. Non è chiaro come e perché avesse perso i sensi: la dinamica è ancora tutta da accertare. Arrivato in ospedale però, iil personale medico-sanitario si è subito messo al lavoro per rianimarlo, e poco dopo ci sono riusciti: l'uomo ha riaperto gli occhi, riacquistando i sensi. Ed a quel punto è avvenuto ciò che nessuno si aspettava.

La ripresa e l'aggressione

Il 31enne, riprendendo i sensi, si è immediatamente scagliato senza alcun motivo contro medici e infermieri, aggredendoli e minacciandoli. Tanta paura tra i presenti, che hanno subito chiamato le forze dell'ordine: mentre arrivava la polizia però, l'uomo resosi conto che sarebbe stato arrestato ha deciso di scappare, facendo perdere le sue tracce. Gli agenti del commissariato di Acerra, giunti sul posto, hanno raccolto le testimonianze di tutti, compresi i medici e gli infermieri aggrediti, che hanno fornito le generalità dell'uomo. Per lui scatterà la denuncia: gli agenti, avendolo identificato, sarebbero già sulle sue tracce.