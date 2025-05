video suggerito

Porta il cane in giro per Napoli senza sacchetti per la raccolta dei bisogni: multato Era a passeggio senza sacchetti e paletta, che a Napoli sono obbligatori: multato anche un altro padrone che portava il cane non a guinzaglio.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Multato perché era in giro con il proprio cane senza i sacchetti per la raccolta dei bisogni: è accaduto a Napoli, dove gli agenti della Polizia Municipale hanno eseguito diversi controlli in tutta la zona di Chiaiano, area nord di Napoli. L'uomo era a passeggio con il proprio cane quando è stato fermato dagli agenti: il Comune di Napoli ha infatti introdotto già da diversi anni l'obbligo di portare con sé paletta e sacchetto, con una multa salata per chi trasgredisce, che vai dai 100 ai 500 euro a seconda dei casi. Anche un altro proprietario di cane è stato multato, in questo caso per aver condotto il proprio cane senza guinzaglio, e dunque in violazione del Regolamento di Sicurezza Urbana.

Chiuso un centro scommesse abusive

Sempre a Chiaiano, è stato chiuso un centro scommesse abusivo: non solo non aveva autorizzazione, né SCIA amministrativa, ma gli agenti hanno riscontrato anche la mancata autorizzazione per la tenda e per l’insegna pubblicitaria, occupazione abusiva di suolo pubblico e omessa differenziazione dei rifiuti. Controlli che in questo caso sono avvenuti da parte della Polizia Municipale di Scampia in collaborazione con il personale della Polizia di Stato.

Rimossi anche paletti e catene abusive

Altri controlli sono invece avvenuti in pieno centro a Napoli, in particolare in via De Deo, la zona dei Quartieri Spagnoli diventata molto gettonata dai turisti per la presenza del murale di Maradona. Qui gli agenti hanno rimosso 85 paletti, 78 metri di catene e vari accessori e suppellettili in strada. Nell'area di Chiaia compresa tra via Pontano, via Crispi, via Giordani, via Schipa, piazza Sannazaro, piazza Amedeo e corso Amedeo, sono state infine comminate 42 multe per varie violazioni e rimossi 20 veicoli.