Ponticelli, autista di ambulanza aggredito a pugni e schiaffi mentre soccorre automobilista La denuncia dell’associazione Nessuno Tocchi Ippocrate: “Picchiato l’autista dell’ambulanza. Medico costretto a fuggire”

A cura di Pierluigi Frattasi

Aggredito verbalmente e fisicamente il personale di un'ambulanza del 118 che ieri era intervenuto in via Volpicella, a Ponticelli, quartiere dell'area orientale di Napoli, per soccorrere un automobilista colto da malore. Per motivi ancora da chiarire, dopo che il personale aveva già avviato le manovre di rianimazione, ad un certo punto, è scoppiata un'aggressione ai suoi danni da parte della folla. Il medico è stato costretto a fuggire nell'ambulanza. Mentre l'autista sarebbe stato colpito con pugni e schiaffi al volto. A denunciare l'episodio, accaduto ieri, sabato 20 agosto 2022, l'associazione Nessuno Tocchi Ippocrate, che parla della 41esima aggressione dell'anno ai danni del personale sanitario dell'118.

La denuncia di Nessuno Tocchi Ippocrate

Drammatico il racconto fatto dall'associazione Nessuno Tocchi Ippocrate sulla sua pagina Facebook: