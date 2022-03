Pontecagnano scende in piazza per Anna Borsa, fiaccolata per la donna uccisa dall’ex Tantissimi hanno gremito questa sera piazza Sabbato a Pontecagnano per la fiaccolata in onore di Anna Borsa, la 30enne uccisa oggi dall’ex fidanzato.

A cura di Valerio Papadia

Silenzio e dolore aleggiano a Pontecagnano Faiano, nella provincia di Salerno, nonostante piazza Sabbato, nel centro della città, ci siano tantissime persone. La comunità, circa trecento persone, ha deciso di scendere per strada, alle ore 19, e ha messo in piedi una fiaccolata in memoria di Anna Borsa, la giovane donna di 30 anni uccisa questa mattina dall'ex fidanzato, Alfredo Erra. Già questa mattina, subito dopo il delitto, il sindaco di Pontecagnano, Giuseppe Lanzara, aveva deciso di annullare tutti gli eventi cittadini previsti per il Carnevale e aveva istituito il lutto cittadino nel giorno dei funerali. Da piazza Sabbato, poi, la fiaccolata si è spostata, in corteo, verso il luogo in cui è avvenuto l'omicidio, in via Tevere.

Anna Borsa, uccisa dall'ex: Alfredo Erra arrestato poche ore dopo

Intorno alle 9 di oggi, martedì 1° marzo 2022, Alfredo Erra si è presentato nel salone di bellezza di via Tevere dove Anna Borsa, la sua ex fidanzata, per parlarle: dopo anni, la loro relazione si era interrotta circa otto mesi fa e lui non riusciva a rassegnarsi. Da quanto si apprende, l'uomo si è presentato con una valigia, fingendo di dover partire: dopo l'ultimo saluto, però, ha impugnato una pistola e ha fatto fuoco diverse volte in direzione della 30enne, uccidendola: fatale un proiettile, che l'ha colpita alla testa; negli spari è rimasto ferito, in maniera lieve, anche un uomo.

I carabinieri si mettono subito alla ricerca di Erra, che viene rintracciato qualche ora dopo il delitto: a fermarlo, però, alcuni agenti della Polizia Strada della sottosezione di Eboli, che lo hanno trovato sull'Autostrada A2, in stato confusionale, e lo hanno arrestato.