Pomigliano, il candidato sindaco Salvatore Cioffi picchiato brutalmente per strada L’aggressione si è verificata nella serata di ieri al termine di una manifestazione elettorale: il candidato sindaco di Europa Verde è stato avvicinato da due sconosciuti mentre si recava alla sua vettura.

A cura di Valerio Papadia

Salvatore Cioffi, candidato sindaco a Pomigliano d’Arco

Increscioso quanto accaduto a Pomigliano d'Arco, nella provincia di Napoli, dove il candidato sindaco Salvatore Cioffi è stato brutalmente picchiato per strada. L'aggressione si è verificata nella serata di ieri, venerdì 5 maggio, al termine di una manifestazione elettorale: il candidato sindaco di Europa Verde – ex presidente del Consiglio comunale – si trovava per strada e stava facendo ritorno alla sua automobile quando è stato avvicinato da due sconosciuti, con il volto travisato, che lo hanno colpito con calci e pugni.

Sono state le urla di alcuni residenti, che hanno assistito alla violenza, ad attirare l'attenzione di alcuni compagni di partito di Cioffi, che lo hanno così soccorso, allertando i sanitari: il candidato sindaco, medicato alla clinica Villa dei Fiori di Acerra, ha riportato ferite ed ecchimosi a causa dei colpi subiti. Gli altri candidati alla carica di primo cittadino di Pomigliano, Vito Fiacco, Lello Russo e Marco Iasevoli, hanno espresso la loro solidarietà a Cioffi. Sulla vicenda indagano le forze dell'ordine.

Cioffi: "Grazie a tutti per l'affetto e la vicinanza"

Questa mattina, a distanza di qualche ora dall'aggressione subita, Salvatore Cioffi ha voluto rassicurare tutti sulle sue condizioni di salute. In un post su Facebook, il candidato sindaco a Pomigliano d'Arco ha scritto: