Poliziotto ferito da ladro a Napoli, colpito con chiave inglese: ha rischiato di perdere l'occhio Due agenti del commissariato di Secondigliano sono stati feriti martedì sera durante un intervento per un furto d'auto; uno dei criminali è stato arrestato.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Ne avrà per alcune settimane, e probabilmente gli resterà una cicatrice sulla faccia, ma non riporterà gravi conseguenze all'occhio il poliziotto del commissariato di Secondigliano che, due sere fa, è stato ferito a colpi di chiave inglese insieme a un collega da una coppia di ladri a Secondigliano, nella periferia Nord di Napoli; gli agenti erano intervenuti per un furto d'auto, uno dei criminali è riuscito a scappare ed è attualmente ricercato mentre l'altro è stato bloccato: si tratta di un 28enne napoletano, finito agli arresti per lesioni, resistenza a pubblico ufficiale e rapina impropria.

I fatti sono accaduti martedì, 5 marzo, in via dello Zodiaco, dove la Sala Operativa della Polizia di Stato ha inviato le pattuglie per la segnalazione di un furto d'auto in corso. Sul posto si sono diretti gli equipaggi dell'Ufficio Prevenzione Generale e dei commissariati di Secondigliano e Poggioreale. Il veicolo è stato intercettato poco dopo lungo la stessa strada, alla vista dei poliziotti i ladri hanno accelerato; la fuga ad alta velocità si è conclusa in via Dante, dove i due sono andati a sbattere contro un autocarro in sosta, hanno abbandonato il veicolo ed hanno continuato a scappare a piedi.

A quel punto i due poliziotti di Secondigliano si sono lanciati all'inseguimento e sono riusciti a raggiungerli. E lì è avvenuto ferimento: per divincolarsi dalla presa, il ladro che poco prima era alla guida dell'auto rubata ha tirato fuori un oggetto contundente, probabilmente una chiave inglese, e ha sferrato un violento colpo alla faccia del poliziotto, facendogli perdere la presa.

Il complice, nel caos che si è generato, ha spintonato l'altro poliziotto ed è riuscito ad allontanarsi ma è stato notato pochi istanti in via Improta, si era nascosto su un balcone ed è stato bloccato dopo una colluttazione. I due agenti feriti hanno dovuto fare ricorso alle cure mediche; il meno grave ha avuto una prognosi di una decina di giorni mentre l'altro, sottoposto a visite specialistiche soprattutto per la vicinanza della ferita all'occhio, è stato giudicato guaribile nel giro di una ventina di giorni.