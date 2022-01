Poliziotti arrestano spacciatore, dopo un’ora c’è già il sostituto: preso anche lui Due spacciatori sono stati arrestati nel giro di un’ora nello stesso punto a Scampia, a Napoli: il secondo aveva preso il posto del primo.

A cura di Nico Falco

Prima è stato arrestato il "titolare", subito dopo anche la "riserva" che ne aveva preso il posto: due spacciatori sono finiti in manette ieri a Scampia, beccati dalla Polizia di Stato a vendere droga distanza di circa un'ora a Scampia, periferia nord di Napoli. Entrambi aspettavano i clienti nella stessa zona, sotto i porticati di via Labriola, e usavano un calzino per nascondere la merce: è probabile che il secondo fosse subentrato in sostituzione di quello già arrestato, per garantire la continua attività della piazza di spaccio.

Nel primo intervento è finito agli arresti C. D. A., 28enne napoletano con precedenti di polizia. L'equipaggio della volante dell'Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Napoli, in pattugliamento in via Labriola, lo ha visto mentre consegnava qualcosa a un'altra persona che, alla vista dei poliziotti, si è data alla fuga. Gli agenti si sono quindi avvicinati ed è scattato l'inseguimento: lo spacciatore è scappato verso la Vela Gialla, dove è stato finalmente raggiunto e bloccato; è stato trovato in possesso di un bilancino, 15 euro, materiale per il confezionamento e di un calzino con dentro una stecca di hashish per 1,8 grammi e 7 bustine contenenti circa 7,2 grammi di marijuana.

Poco prima delle 14 la pattuglia del turno successivo è tornata in via Labriola per un sopralluogo nel punto del primo arresto. E gli agenti si sono accorti che la vendita di droga era ricominciata: un uomo stava incontrando i clienti sotto gli stessi porticati. Da qui, l'intervento fotocopia, con un nuovo inseguimento e un nuovo sequestro; anche in questo caso è stato rinvenuto un calzino che veniva usato per contenere la scorta di droga da smerciare, ovvero 22 involucri con 11 grammi di cocaina e 16 involucri con 8 grammi di cocaina. G. S., 46enne napoletano con precedenti di polizia, trovato in possesso anche di 255 euro ritenuti provento dello spaccio, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, la stessa accusa mossa verso il 28enne.