Poliziotta stuprata a Napoli, disposta una perizia psichiatrica per il presunto aggressore Disposta una perizia psichiatrica sul 23enne accusato di aver picchiato e violentato una poliziotta a Napoli: è accusato di tentato omicidio e violenza sessuale.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Una perizia psichiatrica è stata disposta nei confronti del 23enne cittadino del Bangladesh accusato di aver picchiato e violentato una poliziotta nell'area del Porto di Napoli lo scorso mercoledì. L'uomo è detenuto nel carcere napoletano di Poggioreale, dove si svolgerà anche l'accertamento psichiatrico disposto dal giudice. Durante l'udienza di convalida dell'arresto che si è tenuta al Tribunale di Napoli il 23enne, difeso dall'avvocato Francesco Pepe, non ha risposto alle domande del giudice, ed è apparso in stato confusionale.

L'uomo è accusato di tentato omicidio e violenza sessuale

Intanto, le indagini proseguono: l'uomo, J.M., non sarebbe in regola con il permesso di soggiorno che sarebbe scaduto lo scorso anno. Lo stesso 23enne, originario del Bangladesh, avrebbe spiegato ai poliziotti di essere un senza fissa dimora. Circostanze su cui le forze dell'ordine intendono fare chiarezza: ma fondamentale sarà l'esito della perizia psichiatrica che dovrà sancire se l'uomo sia in grado di intendere e di volere. L'uomo infatti deve rispondere di accuse pesantissime: tentato omicidio e violenza sessuale.

La ricostruzione della vicenda

Stando a quanto ricostruito finora, la poliziotta aveva da poco terminato il proprio turno di servizio e si trovava nei pressi del Varco Pisacane del Porto di Napoli per riprendere l'auto parcheggiata, quando il 23enne l'avrebbe assalita, forse dopo averla seguita fin da via Nuova Marina. La donna sarebbe quindi stata colpita prima alla testa forse con una pietra, riportando anche una ferita da taglio, e poi avrebbe subito violenza sessuale assieme ad un tentativo di strangolamento. Solo quando l'uomo è scappato è riuscita a chiamare i soccorsi, giunti sul posto poco dopo.