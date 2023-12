Pizza con l’ananas, Gino Sorbillo: “Piace a chi la assaggia, critiche basate su pregiudizi” Gino Sorbillo spiega a Fanpage.it la sua idea di una pizza con l’ananas: “Ai clienti piace, chi la critica lo fa per partito preso, non perché l’abbia provata” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

Intervista a Gino Sorbillo Pizzaiolo e titolare dell'omonimo brand

A cura di Giuseppe Cozzolino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ha fatto molto discutere l'ultima pizza ideata da Gino Sorbillo, uno dei maestri pizzaioli napoletani più conosciuti a livello internazionale: una pizza con l'ananas. Tra chi lo ha accusato di farsi solo pubblicità e chi ha rigettato l'idea come "una schifezza", la Rete è sembrata compatta sul fronte del "no". Eppure, la pizza con l'ananas sembra aver riscontrato un buon successo tra i clienti della pizzeria di Sorbillo, tanto che lui stesso, contattato da Fanpage.it, ha spiegato come sia nata l'idea di una pizza con l'ananas, la sua realizzazione e, soprattutto, come il "fronte del no" sia in realtà per lo più composto da chi rifiuta l'idea stessa, "pur senza averla mai assaggiata", ha spiegato Sorbillo, che nei mesi scorsi aveva lanciato anche la pizza "al granchio blu", che pure aveva creato molte divisioni in Rete.

Gino, come mai questa idea di realizzare quella che a Napoli è considerata una "eresia", come la pizza con l'ananas?

Da tempo meditavo di provare a farla. Questa che ho realizzato secondo me sta molto bene con il tipo di pizza che facciamo: la ricetta è semplice, preparo l'ananas a fette dandogli una pre-cottura in un forno statico, poi lo metto sulla pizza abbinandolo alla provola affumicata dei Monti, olio extra vergine di oliva, e microscagliette di formaggio affumicato di bufala del Cilento sul cornicione.

Leggi anche Tentano di rubargli lo scooter e lo accoltellano: 29enne in ospedale a Pozzuoli

I clienti come l'hanno presa?

Ma guarda, in realtà prima di lanciarla in Rete, l'avevo inserita nel menu e molte persone, trovandola lì, l'hanno ordinata: chi per mangiarla sul posto, chi da asporto, ma c'era anche chi l'ha ordinata come antipasto. E così ho avuto modo di verificare che fin da subito aveva avuto un buon riscontro tra i clienti, per cui l'altro giorno ho pensato di lanciare questo video in cui ne parlo e diffondere questa notizia che da me, chi vuole, può ordinare anche una pizza con l'ananas.

La Rete però è insorta, gridando all'eresia..

Il 99% delle persone che l'hanno criticata non l'hanno mai provata, dicono no per sentito dire. D'istinto dicono no a prescindere. Ai Tribunali ho chiesto ad alcune persone se volessero provarla, mi dicevano d'istinto di no, è brutta, non è buona, è un'offesa alla tradizione.. io però chiedevo loro se l'avessero mai provata e mi dicevano di no. Quindi ho chiesto loro di assaggiarla e ti posso dire che tutti hanno detto "ah però è buona". A dimostrazione che in molti continuano a criticarla per partito preso, non con cognizione di causa.