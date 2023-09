Gino Sorbillo lancia la pizza col granchio blu: “Buonissima, meglio di quello tradizionale” Gino Sorbillo lancia la pizza col granchio blu: “È buonissima, il granchio blu è più buono del granchio tradizionale”. E la Rete si spacca.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Gino Sorbillo lancia una nuova pizza: quella con il Granchio Blu. Il pizzaiolo napoletano, da sempre tra gli chef più innovativi nel panorama gastronomico italiano e partenopeo, ha deciso di utilizzare come ingrediente principale della sua nuova pizza proprio il Granchio Blu che in questi giorni sta riempendo le pagine dei giornali visto il suo "arrivo" nelle acque italiane ed i rischi per la fauna presente. Come ha spiegato lo stesso Gino Sorbillo a Fanpage.it, la pizza è di tipo bianco, con fiordilatte di Napoli, basilico fresco, succo di limone di Amalfi Igp e naturalmente il Granchio Blu, cotto a vapore e messo sulla pizza. "È buonissima", ha commentato Gino Sorbillo, aggiungendo anche che "il granchio blu è più buono del granchio tradizionale". In tanti hanno commentato l'iniziativa del ristoratore napoletano, e i commenti sono come sempre particolarmente divisi tra chi comunque esalta l'ottimo sapore del granchio blu (pietanza prelibata nel continente americano) e chi invece trova che il suo "piazzamento" sulla pizza non sia esattamente il massimo.

Granchio blu che è arrivato nelle acque italiane e mediterranee solo in tempi recenti: originario del continente americano, si è spostato negli ultimi periodi nel Mediterraneo anche a causa dei cambiamenti climatici, ma trattandosi di una specie che non è tipica del posto, sta causando non pochi problemi alla flora e alla fauna locali. I granchi blu sono infatti voraci predatori di molluschi, e stanno arrecando seri danni alla produzione di molluschi bivalvi a livello nazionale: di recente sono stati avvistati anche sul litorale domitio casertano, facendo scattare l'allarme dell'Azienda Sanitaria Locale casertana.