Il rapinatore saluta dipendenti e clienti tenuti in ostaggio per 40 minuti: il video della rapina in banca a Napoli Le telecamere di videosorveglianza hanno immortalato le fasi della rapina andata in scena in una banca a Chiaiano compiuta da un uomo e dalla sua compagna: il malvivente, prima di andare via, saluta dipendenti e clienti, tenuti in ostaggio per 40 minuti.

A cura di Valerio Papadia

È quasi comico il video della rapina compiuta in una banca di Chiaiano, periferia settentrionale di Napoli, da un uomo e dalla sua compagna, entrambi poi arrestati dai carabinieri. Mentre la donna faceva da palo, l'uomo ha fatto irruzione nella banca in via Emilio Scaglione armato di pistola e coltello, tenendo in ostaggio dipendenti e clienti per 40 minuti: i momenti della rapina sono stati registrati dalle telecamere interne alla filiale e hanno immortalato, alla fine, un momento singolare. Il rapinatore, prima di andare via e darsi alla fuga, saluta con la mano coloro che ha tenuto in ostaggio fino a quel momento.

Il rapinatore, il volto travisato con cappellino e passamontagna, entra nella banca con la pistola spianata in pugno. Il video – diffuso dai carabinieri, che poi hanno rintracciato e arrestato i due malviventi – mostra il rapinatore mentre attende pazientemente, seduto su una sedia, che si sblocchi la cassaforte temporizzata dello sportello automatico della banca: il bottino sarà poi di circa 12mila euro. Nel frattempo, come si evince sempre dalle immagini, l'uomo sembra parlare, quasi scherzare, con i clienti e dipendenti tenuti in ostaggio. Arraffato il malloppo, poco prima che si aprano le porte automatiche stagne che si trovano nelle banche, il rapinatore alza la mano e saluta tutti i presenti, come fossero vecchi amici.

Sulle tracce del malvivente e della compagna, che attendeva all'esterno a fare da palo, si sono messi i carabinieri del Nucleo Operativo della compagnia Vomero e quelli della stazione di Marianella che, circa un'ora dopo la rapina, hanno rintracciato i due presso la loro abitazione, arrestandoli.