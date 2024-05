video suggerito

Fa sesso con la escort, poi la picchia e la rapina: 25enne incastrato dalle telecamere a Napoli L'uomo avrebbe aggredito la escort nell'androne di casa, rubandole borsa e portafogli griffati e 650 euro. Arrestato, è in carcere.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Fa sesso con una escort nella sua abitazione, poi si offre di riaccompagnarla a casa, ma quando entrano nel palazzo la picchia selvaggiamente e la rapina, portandole via borsa e portafogli griffati e 650 euro in contanti. Nei guai un 25enne, incastrato dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona e dai racconti di vittima e testimoni. L'uomo è stato arrestato oggi dalla Polizia di Stato, al termine di serrate indagini. Le forze dell'ordine hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di misura cautelare di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale Ordinario di Napoli Sezione del Giudice per le Indagini preliminari Ufficio 11 nei confronti del 25enne per rapina e lesioni.

Escort aggredita sotto casa

La violenta aggressione, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, sarebbe avvenuta a Napoli lo scorso 27 aprile. Il 25enne indagato, dopo aver consumato un rapporto sessuale con la escort, presso la sua abitazione, nel riaccompagnarla, giunto nell’androne dello stabile, l’avrebbe selvaggiamente aggredita, cagionandole lesioni ed impossessandosi della borsa, del portafogli, entrambi di prestigiose griffe, nonché della somma di 650 euro.

Il 25enne è stato arrestato

La vicenda è stata ricostruita dagli agenti della Squadra Mobile attraverso la visione dei video acquisiti dai sistemi di videosorveglianza presenti in zona nonché dalla audizione della vittima e di alcuni testimoni. Il provvedimento eseguito è una misura cautelare, disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione, e il destinatario della stessa è persona sottoposta alle indagini e quindi presunto innocente fino a sentenza definitiva.