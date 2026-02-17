Pitbull azzanna una bambina: cane e proprietari spariti, la bimba è in ospedale a Salerno

Immagine di repertorio

Una bambina è stata azzannata in villa comunale a Salerno da un pitbull: la piccola, portata all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona, sta bene. Attualmente, fa sapere il nosocomio salernitano, è ancora in reparto perché sottoposta a trattamento antibiotico ad ampio spettro, ma sarà "presumibilmente dimessa giovedì". Sembra infatti che la piccola abbai portato solo ferite superficiali al cuoio capelluto. Si cercano intanto i proprietari del cane, spariti assieme al quadrupede. Le forze dell'ordine stanno cercando una persona, forse identificata grazie alle analisi delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona.

Dalle primissime ricostruzioni, sembrerebbe che il cane fosse senza guinzaglio e senza museruola, quando ha incrociato la bambina in villa comunale, azzannandola. Dopo averla colpita, forse per lo spavento delle conseguenze, i proprietari sarebbero scappati assieme al cane, facendo perdere le proprie tracce. Da lì è scattata la corsa in ospedale per le cure alla bambina che, per fortuna, ha riportato ferite lievi oltre ad un forte spavento. Le forze dell'ordine sarebbero già sulle tracce di una persona, forse una donna, allontanatasi dalla zona subito dopo il fatto.