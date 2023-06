Pistole e fucili venduti a pregiudicati e registri falsificati, arrestato titolare di armeria I carabinieri hanno arrestato un 41enne, ex titolare di un’armeria di Pratola Serra (Avellino): avrebbe venduto, senza registrarle, almeno 25 armi.

A cura di Nico Falco

Repertorio

Avrebbe ceduto numerose armi, anche a pregiudicati, falsificando i registri, facendo risultare le vendite a persone inesistenti. Con questa accusa è finito agli arresti un 41enne, ex titolare di un'armeria di Pratola Serra, in provincia di Avellino; l'uomo è stato bloccato dai carabinieri in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Avellino su richiesta del Procuratore Capo, Domenico Airoma.

Le indagini erano partite nel 2022, dopo l'arresto di un altro soggetto, accusato di tentata estorsione e lesioni personali. Esaminando il suo cellulare, i carabinieri avevano trovato dei video che lo ritraevano mentre maneggiava armi e munizioni. I successivi accertamenti, svolti per individuare la provenienza di quelle pistole, hanno portato all'armeria di Pratola Serra. E, secondo gli investigatori, il titolare dell'attività non avrebbe fornito soltanto quelle armi dei video.

Secondo le risultanze investigative l'uomo avrebbe infatti ceduto clandestinamente 25 armi comuni da sparo, tra fucili, pistole, e relativo munizionamento, in violazione della normativa di settore e delle regole di diligenza e prudenza; fra i destinatari delle cessioni gli investigatori hanno individuato, oltre all'uomo arrestato in precedenza, anche diversi pregiudicati. La licenza di commercio era stata già revocata nel novembre 2022, sulla scorta delle prime risultanze, e l'attività era stata chiusa. Nel corso della perquisizione domiciliare in casa dell'indagato i carabinieri hanno sequestrato vari documenti sulla movimentazione delle armi, sui quali verranno effettuati ulteriori accertamenti.