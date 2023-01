Trasporto pubblico a Napoli

Piove nella Funicolare Centrale, soffitti devastati da infiltrazioni a 5 anni dai lavori La Stazione Corso Vittorio Emanuele devastata dalle infiltrazioni. Chiesta una relazione ai tecnici.

A cura di Pierluigi Frattasi

I soffitti della stazione della Funicolare Centrale del Corso Vittorio Emanuele deteriorati dalle infiltrazioni d'acqua a 5 anni dai lavori di rifacimento per la manutenzione ventennale, conclusi nell'estate 2017. Le immagini della stazione che sorge in piazzetta Cariati, a Chiaia, sono impietose. Intonaco scostato e caduto in molti punti, grosse chiazze scure sulla volta del tunnel, perdite dal soffitto.

Una condizione penosa, purtroppo, come si vede nelle immagini acquisite dalla commissione Trasporti e Infrastrutture, presieduta da Nino Simeone, che ha chiesto una relazione tecnica per verificare "le condizioni di sicurezza e l'incolumità dei passeggeri". In mancanza di queste condizioni, infatti, la Stazione rischia la chiusura, in attesa dei lavori di riparazione.

Il caso in commissione Infrastrutture

La stazione del Corso, che si trova a livello intermedio lungo il tragitto della Funicolare, che parte da piazzetta "Augusteo" e arriva a piazzetta Fuga, al Vomero, è una delle più frequentate, considerando che si trova proprio a ridosso dell'Università Suor Orsola Benincasa. Sulla sua situazione si sono accesi i riflettori della commissione Infrastrutture, che ha chiesto una relazione agli uffici tecnici:

Dopo aver visionato in Commissione le seguenti immagini del tetto della stazione – scrive Simeone – La Commissione chiede di conoscere: le cause che hanno provocato questo deterioramento del tetto della stazione; Se è garantita la sicurezza della Stazione e l’incolumità dei passeggeri e dei lavoratori della ANM; se sono previsti interventi per impedire che eventuali infiltrazioni d’acqua possano peggiorare la situazione".

"Quando piove, cade acqua anche in stazione"

Ma non finisce qui. "Si fa presente – conclude la nota – inoltre, che diversi cittadini ci hanno segnalato che in caso di copiose precipitazioni nella galleria, insistono delle vere e proprie perdite d’acqua dal soffitto della stazione e dagli accessi alle banchine". Il presidente della commissione Infrastrutture ha quindi richiesto una relazione sullo stato della Stazione. Toccherà ai tecnici valutare se la struttura debba essere sottoposta a nuovi eventuali lavori per eliminare le infiltrazioni d'acqua.