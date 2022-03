Piove dentro il PalaBarbuto di Napoli, il Comune: “Pronto un intervento da 60mila euro” “Infiltrazioni di acque meteoriche all’interno del PalaBarbuto”: il Comune di Napoli stanzia 60mila euro per lavori straordinari in attesa di conoscere le sorti del Mario Argento, chiuso dal 1998.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Piove all'interno del PalaBarbuto: non c'è pace per il basket napoletano, già da decenni alle prese con l'assenza di un impianto sportivo vero e proprio. Il Comune di Napoli ha fatto sapere di provvedere subito ad un intervento per mettere in sicurezza il palazzetto che sorge alle spalle del vecchio PalaArgento, ormai ridotto ad un rudere dopo i lavori di adeguamento anti-sismici mai iniziati e che hanno portato all'abbandono della casa della pallacanestro napoletana.

"Pronti 60mila euro per l'intervento"

"Si prosegue nell'opera di riqualificazione degli impianti sportivi cittadini, specie quelli che ospitano le discipline sportive in cui squadre napoletane si misurano ai massimi livelli", ha spiegato l'assessore Emanuele Ferrante, "Finché non si riuscirà a restituire alla città il “tempio” Mario Argento, si farà il possibile per tenere il PalaBarbuto nelle migliori condizioni auspicabili, in modo da ospitare competizioni indoor ai massimi livelli". L'intervento costerà 60mila euro e risolverà il problema delle infiltrazioni di acque meteoriche all'interno del PalaBarbuto, dove lunedì prossimo è prevista la gara tra GeVi Napoli e Openjobmetis Varese alle 20, posticipo della 22esima giornata.

Tutto fermo per il PalaArgento, chiuso dal 1998

Ancora in alto mare, invece, la questione relativa al PalaArgento, chiuso ormai da 24 anni: tante parole e tante promesse, ma i lavori di ristrutturazione che sarebbero dovuti iniziare nell'ormai lontano 1998 non sono mai iniziati. Ad oggi rimane solo un rottame, abbandonato a ridosso di via Barbagallo e ridotto ad un parcheggio tra le rovine di quello che fu il Tempio del Basket partenopeo, con la squadra che poi dal 2003 ha sempre giocato nel vicino prefabbricato del PalaBarbuto, una “soluzione transitoria” diventata de facto definitiva.