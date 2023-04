Pieno di droga per Pasqua e Pasquetta a Capri, arrestati due fidanzati I carabinieri hanno arrestato un 27enne e una 29enne a Capri: in casa loro 600 grammi di marijuana, in parte già divisa in bustine.

A cura di Nico Falco

In casa avevano oltre mezzo chilo di marijuana, in parte già divisa in dosi pronte per lo spaccio: si erano probabilmente preparati per accogliere i clienti che avrebbero raggiunto Capri tra Pasqua e Pasquetta, i due giovani arrestati dai carabinieri a seguito di una perquisizione nella loro abitazione, sull'isola del golfo di Napoli. In manette un 27enne del posto, incensurato, e la compagna di 29 anni.

I carabinieri sono arrivati alla coppia nell'ambito di indagini sul narcotraffico sull'isola dei faraglioni. Una volta individuata l'abitazione come possibile luogo per il deposito di stupefacenti è partita l'operazione, condotta dai militari delle stazioni di Capri e Anacapri. La droga è stata rinvenuta nascosta in uno sgabuzzino; complessivamente durante la perquisizione sono stati rinvenuti 600 grammi di marijuana, che era stata già in parte suddivisa in dosi, in 37 bustine confezionate singolarmente per la vendita.

I due, entrambi accusati di detenzione di droga ai fini di spaccio, sono stati sottoposti agli arresti domiciliari, in attesa di fornire la loro versione la giudice. Lo stupefacente è stato sequestrato, ulteriori accertamenti sono in corso per ricostruire le vie di approvvigionamento.