Picchiano il personale del 118 intervenuto per il malore di una loro parente: arrestati Due operatori sanitari del 118 aggrediti al Pallonetto a Santa Lucia di Napoli: stavano soccorrendo una donna colta da malore. Arrestati due parenti della donna.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Hanno aggredito il personale del 118 che era intervenuto per il malore di una donna, loro parente: due persone sono state così arrestate dalla Polizia, giunta sul posto durante l'aggressione. La vicenda è accaduta in via Pallonetto a Santa Lucia, nel quartiere partenopeo di San Ferdinando a due passi da Monte Echia, sulla collina di Pizzofalcone.

Gli operatori del 118 erano giunti sul posto attorno alle 23.30 di ieri sera, dopo essere stati chiamati per il malore di una donna, ma mentre le prestavano soccorsi sono stati circondati da una calca di persone e che, poco dopo, li ha aggrediti. Gli agenti del Commissariato Dante, giunti rapidamente sul posto a seguito di una nota inviata alla centrale operativa, ha trovato i due operatori sanitari particolarmente scossi: dopo che assieme ai colleghi del Commissariato Montecalvario i poliziotti hanno riportato la calma, hanno identificato i due aggressori, indicati dagli stessi sanitari aggrediti. Sarebbero due familiari della donna soccorsa: un 46enne napoletano ed un 37enne di Terni, che sono stati così arrestati con le accuse di violenza e minaccia a Pubblico Ufficiale, nonché lesioni personali aggravate e resistenza a Pubblico Ufficiale. All'arrivo degli agenti di polizia, uno dei due ha anche inveito contro le stesse forze dell'ordine. Nessuna particolare conseguenza fisica per i due operatori sanitari del 118, che se la caveranno con ferite superficiali e con un forte spavento. Secondo l'associazione Nessuno Tocchi Ippocrate, si tratta dell'aggressione numero 52 dall'inizio dell'anno nella sola città di Napoli: la media, dunque, di un'aggressione a settimana.