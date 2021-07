Un giovane di 22 anni, originario della Nigeria, è stato arrestato alla Stazione Centrale di Napoli dalla Polizia Ferroviaria per violenza sessuale, rapina e lesioni ai danni di una prostituta. Gli agenti del Reparto Operativo di Napoli, allertati dalla Control Room di Protezione Aziendale della Stazione Centrale, hanno appurato che il 22enne ha pattuito con la donna la cifra per una prestazione sessuale, ma si è poi rifiutato di pagare e l'ha costretta comunque al rapporto sessuale, violentandola. Al termine, il giovane ha poi cominciato a picchiare la donna, rapinandola dello zaino. I poliziotti sono intervenuti tempestivamente e hanno arrestato il 22enne: su disposizione del pubblico ministero della Procura di Napoli, per il giovane si sono aperte le porte del carcere di Poggioreale, dove è stato portato in attesa della convalida dell'arresto.

Durante tutto il weekend appena trascorso, gli agenti della Polizia Ferroviaria hanno operato controlli all'interno della Stazione Centrale di Napoli. Oltre all'arresto del 22enne, gli agenti, che si sono avvalsi della collaborazione del locale Presidio Aziendale di Ferrovie dello Stato e del sofisticato sistema di videosorveglianza di cui è dotato lo scalo ferroviario partenopeo, hanno denunciato anche 6 persone. In totale, inoltre, sono state 1.944 le persone controllate, mentre sono state 4 le contravvenzioni elevate. Dato la grande affluenza di viaggiatori, i controlli all'interno della stazione andranno avanti per tutta la stagione estiva.