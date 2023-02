Picchia la moglie, poi scaraventa la figlia di 2 anni sul pavimento: la piccola batte la testa, è in ospedale Un uomo di 41 anni è stato arrestato dai carabinieri sull’isola di Ischia. La piccola, invece, è ancora ricoverata in ospedale, ma le sue condizioni non sono gravi.

A cura di Valerio Papadia

La sua furia cieca, ingiustificata e ingiustificabile, non ha risparmiato nemmeno la figlia di 2 anni, che come la madre è stata costretta a subire le violenze del padre: per le violenze commesse in famiglia, nella serata di ieri, un uomo di 41 anni è stato arrestato dai carabinieri sull'isola di Ischia, nel Golfo di Napoli.

L'uomo ha picchiato la moglie per 4 anni

Tra il 41enne e sua moglie, nella serata di ieri, è scattata l'ennesima lite: nella loro abitazione a Forio d'Ischia, il 41enne, ubriaco, ha cominciato a picchiare la donna; l'ha agguantata per il collo e l'ha sbattuta contro una parete, minacciandola. L'ennesimo litigo sfociato in violenza negli ultimi 4 anni. Non contento, il 41enne si è poi rivolto verso la figlioletta, una bimba di 2 anni: ha agguantato anche lei e l'ha scaraventata con violenza contro il pavimento; la piccola, nella caduta, ha battuto la testa, perdendo i sensi.

La bimba è in osservazione ma non è in pericolo di vita

Sul posto, allertati da alcuni vicini, che hanno sentito le urla, arrivano dell'Aliquota Radiomobile di Ischia, insieme ai sanitari del 118. La donna e la bambina vengono portate in ospedale: per la donna ferite giudicate guaribili in 7 giorni, mentre la piccola è ancora in ospedale, in osservazione, ma non sarebbe in pericolo di vita. I militari dell'Arma, nel frattempo, hanno arrestato il 41enne: l'uomo è stato portato in carcere in attesa di giudizio.