Picchia la moglie davanti ai figli piccoli: i vicini sentono le urla e chiamano i carabinieri È accaduto a Santa Maria a Vico, nella provincia di Caserta, dove i carabinieri hanno arrestato un uomo per maltrattamenti in famiglia ai danni della moglie.

A cura di Valerio Papadia

Notte di paura per una donna e per i suoi figli piccoli a Santa Maria a Vico, nella provincia di Caserta: la donna, infatti, è stata maltrattata e picchiata dal marito, che è stato arrestato dai carabinieri. Sono stati i vicini di casa della coppia a sentire le urla della donna e ad allertare il 112: sul posto sono intervenuti i militari dell'Arma, che si sono imbattuti nella vittima, che presentava numerosi ematomi al volto, la quale ha spiegato agli operatori di essere stata picchiata dal marito davanti ai loro figli, tutti minorenni.

La donna, inoltre, ha riferito ai militari dell'Arma che quell'aggressione appena subita dal marito non rappresentava un caso isolato e che le violenze, sia fisiche che psicologiche, andavano avanti da tempo, generando in lei un perdurante stato di ansia e di paura per la propria incolumità. La donna è stata medicata sul posto dai sanitari del 118, intervenuti anche loro sul posto: fortunatamente, non ha riportato ferite gravi.

I carabinieri, nel frattempo, hanno proceduto all'identificazione e al fermo del marito violento che, accompagnato in caserma, è stato arrestato: dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia. L'uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in un'abitazione diversa da quella coniugale.