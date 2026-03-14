Picchia la moglie con una padella e la prende a morsi davanti al figlio piccolo, arrestato marito violento

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Spintoni, botte, urla. Scene di terrore purtroppo non rare. Stavolta per questo marito violento di 37 anni di Pimonte, nel Napoletano, sono scattati gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico con l'accusa di maltrattamenti in famiglia aggravati. Secondo quanto emerso dalle indagini dei carabinieri, coordinate dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata, in una delle aggressioni l’indagato avrebbe spinto la moglie contro una stufa mordendola ripetutamente.

Fin dal 2022 avrebbe sottoposto la moglie convivente a violenze, avvenute anche in presenza del figlio minorenne e, in alcune circostanze, mentre il bruto era sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Tra gli episodi ricostruiti dagli investigatori, oltre all’aggressione durante la quale la donna sarebbe stata morsa dopo essere stata spinta contro una stufa, vi sarebbe anche un'altra occasione in cui l’uomo l'avrebbe colpita violentemente con una padella.

Le indagini, svolte attraverso l'ascolto della vittima e dei testimoni e mediante l'analisi delle chat, hanno portato all'arresto pe evitare il peggio. L'uomo è recluso nella casa dei genitori con divieto di utilizzare sistemi telefonici e telematici e con l'applicazione del braccialetto elettronico.