Picchia la moglie con calci e pugni davanti alla figlioletta: arrestato 34enne nell’Avellinese I Carabinieri sono intervenuti a San Martino Valle Caudina per una lite familiare: arrestato un 34enne di origine marocchina.

A cura di Vincenzo Piccolo

Ancora violenza di genere tra le mura di casa. Questa volta l'aggressione è avvenuta a San Martino Valle Caudina, nell'Avellinese, dove i Carabinieri sono intervenuti ieri sera per fermare un 34enne che stava picchiando con molta violenza la moglie davanti alla figlioletta.

A raggiungere per primi l'abitazione sono stati i Carabinieri della locale stazione, ai quali si sono aggiunti i colleghi di Cervinara. I militari dell'Arma hanno arrestato il 34enne, di origini marocchine e già noto alle forze dell’ordine, per maltrattamenti familiari.

Lite in famiglia a San Martino Valle Caudina

I carabinieri sono stati allertati dalla Centrale Operativa del Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, alla quale era arrivata una segnalazione dal 112, il numero nazionale di emergenza, per una lite in famiglia con urla provenienti da un'abitazione di San Martino Valle Caudina. Sono state, quindi, inviate due pattuglie per controllare cosa stesse accadendo.

I Carabinieri sono riusciti ad intervenire nel giro di qualche minuto, visto che erano già di pattuglia in zona per attività di controllo del territorio, e hanno trovato l'uomo che stava aggredendo la moglie con calci e pugni, davanti alla loro bimba, per futili motivi.

I carabinieri hanno bloccato il 34enne

Anche dopo l'intervento dei militari l'uomo non riusciva a calmarsi e continuava a minacciare e ad inveire contro la moglie, a cui aveva già causato diverse ferite refertate con 21 giorni di prognosi. Alla fine i militari sono riusciti a bloccare l'uomo, in un forte stato di agitazione, assicurandosi che non potesse fare gesti inconsulti e lo hanno portato in caserma.

Al termine dei controlli per la verifica di tutta la situazione e visti anche i precedenti, in accordo con la Procura della Repubblica di Avellino, il 34enne è stato arrestato e condotto al carcere di Bellizzi Irpino.