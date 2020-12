I carabinieri hanno arrestato un pregiudicato di Terzigno, in provincia di Napoli: ha aggredito la ex convivente in piazza e ha dato fuoco alla sua automobile parcheggiata in strada. In manette per atti persecutori, l'uomo è stato trasferito nel carcere di Poggioreale in attesa della convalida. Durante le indagini è stato appurato che si trattava soltanto dell'ennesimo episodio di questo genere: le molestie andavano avanti da diversi mesi.

È avvenuto la sera del 23 dicembre in piazza Immacolata, nel centro della cittadina del Napoletano e poco distante dall'abitazione della vittima. L'uomo, stando a quanto ricostruito, aveva incontrato la donna in strada e subito la situazione era trascesa: prima una violenta discussione, in poco tempo degenerata in aggressione vera e propria. L'aveva minacciata e l'aveva picchiata, davanti a diversi testimoni. Poi aveva afferrato un contenitore con del liquido infiammabile e aveva cosparso l'automobile della vittima, una Smart, parcheggiata davanti all'abitazione di lei. I militari sono arrivati poco dopo, allertati da alcuni passanti che avevano assistito alla scena.

Il 53enne è stato bloccato dai carabinieri. Dai controlli è emerso che ha precedenti penali per reati contro la persona, contro il patrimonio e per violazioni delle leggi in materia di armi. Inoltre, la donna ha denunciato che quella non era stata la prima aggressione. La persecuzione era infatti cominciata ad agosto, dopo la fine della loro relazione, e in questi mesi il 53enne non aveva mai smesso di tormentarla. La sera del 23 dicembre l'episodio più grave, con le percosse e l'incendio dell'automobile.