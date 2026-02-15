Picchia la compagna la notte di San Valentino, 56enne arrestato in Irpinia. La donna ricoverata in ospedale

L’uomo ha aggredito la compagna nel corso di una lite in casa. I carabinieri, giunti sul posto, hanno arrestato il 56enne violento, che è stato portato in carcere.

Una violenza consumatasi tra le mura domestiche, che fa ancora più rumore del solito, perché perpetrata nella notte di San Valentino, in cui si celebrano l'amore e gli innamorati. A Morra De Sanctis, piccola cittadina nella provincia di Avellino, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 56 anni, che deve rispondere di maltrattamenti contro familiari o conviventi, lesioni personali e minacce e resistenza a Pubblico Ufficiale.

I carabinieri della compagnia di Sant'Angelo dei Lombardi, in seguito a una richiesta pervenuta al 112, sono intervenuti in un'abitazione di Morra De Sanctis, dove era stata segnalata una lite tra un uomo e la compagna convivente. I militari dell'Arma hanno ricostruito che il 56enne, durante la lite, ha aggredito la donna, lanciandole contro alcuni oggetti; in seguito all'aggressione, la compagna sarebbe caduta rovinosamente a terra, riportando diverse ferite. Per le lesioni riportate, la donna è stata soccorsa dal 118 e portata all'ospedale Criscuoli di Sant'Angelo dei Lombardi per le cure del caso.

Durante l'intervento, il 56enne ha opposto resistenza, ma questo non ha impedito ai militari dell'Arma di rinvenire in casa una modesta quantità di hashish; pertanto, oltre all'arresto per la violenza contro la compagna, l'uomo è stato anche segnalato alla compente autorità. Al termine delle operazioni, di concerto con la Repubblica di Avellino, i carabinieri hanno portato il 56enne nel carcere di Bellizzi Irpino.