Piazza Municipio, aggressione al ristorante vegano: lancio di uova sull’entrata. E non è la prima volta Baby gang contro il “Green M’ama” di via San Giacomo, zona piazza Municipio: lancio di uova. I proprietari: “Succede da due settimane”

«Prendiamola a ridere va', diciamo che queste sono le uniche uova che entreranno mai nel nostro locale» scrivono i titolari del "Green M’ama", il ristorante vegano di via San Giacomo a Napoli, a due passi da piazza Municipio. Le uova – che ovviamente non sono fra gli ingredienti veg – sono spiaccicate sui tavolini e sulla facciata del ristorantino, diventato punto di riferimento per chi apprezza il cibo realizzato con sole risorse non provenienti dal regno animale. Cosa ha indotto i titolari a reagire, pubblicando su Instagram le immagini? È il fatto che non si tratta della prima aggressione del genere all'attività commerciale e al suo staff.

Da due settimane ad oggi continuano le aggressioni "a uova" e dispetti a Green M'ama e al suo staff, per lo più da parte di ragazzini e in tarda serata.

La cosa che fa più rabbia è che non ci possiamo fare niente. E chi potremmo chiamare? Mica qualcuno si scomoda…sono solo bambini.

Ma la verità è che l'inciviltà è una cosa troppo diffusa, che quello che manca davvero è l'educazione al rispetto e al lavoro.

Tanti i commenti di solidarietà; qualcuno ci scherza: «Io ricambierei buttandogli del tofu» «usate cerbottane di ceci e fagioli». I ristoratori ribadiscono:

Noi facciamo il nostro lavoro e cerchiamo di farlo al meglio, sappiamo che non dobbiamo reagire quando ci fanno queste cose che altrimenti quelli si divertono ed è peggio. Alla fine giriamo in un paradosso per cui dobbiamo tenerci tutto e andare avanti. E sinceramente, noi avanti ci andiamo, e sempre a testa alta. Perché a noi bene o male non ce lo fanno queste persone, non gli daremo mai questo potere. Noi vogliamo bene ai nostri clienti e facciamo il nostro lavoro con professionalità e rispetto, e va bene così.

Il tema è ora capire se si tratta davvero soltanto di casi sporadici, di baby gang che si divertono così o di "avvertimenti" d'altro tipo. Chi conosce la zona sa che i "disturbatori" partono dai Quartieri Spagnoli e si divertono, per così dire, a seminare il panico e la tensione in una zona frequentatissima. Non ci sono solo i palazzi delle istituzioni (Comune di Napoli e Banca d'Italia fra tutti) ma c'è anche tantissimo turismo. Chi parte dalla zona della Stazione Marittima a quella di via Toledo trova in via San Giacomo infatti numerosi ristoranti etnici, tradizionali e con lavorazioni particolari.