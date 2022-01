Pianura, colpisce a calci e pugni le auto in sosta senza motivo, poi aggredisce i poliziotti Arrestato dalla Polizia di Stato un 44enne napoletano per lesioni, minacce e resistenza a Pubblico Ufficiale.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Colpisce senza motivo a calci e pugni le auto in sosta nel quartiere di Pianura, nell'area nord di Napoli. Poi, quando arrivano i poliziotti, li insulta e aggredisce anche loro. L'autore del gesto è un 44enne napoletano con precedenti di polizia. Gli agenti alla fine sono riusciti a bloccarlo non senza difficoltà. L'uomo è stato arrestato per lesioni, minacce e resistenza a Pubblico Ufficiale. L'episodio è avvenuto domenica pomeriggio. Gli agenti del Commissariato di Pianura e dell’Ufficio Prevenzione Generale erano impegnati in un servizio di controllo del territorio, quando ad un certo punto è arrivata la segnalazione dalla Centrale Operativa che una persona in strada che stava dando in escandescenze colpendo con calci e pugni alcune auto in sosta. A quel punto i poliziotti si sono precipitati in via Parmenide.

Insulta e aggredisce i poliziotti, arrestato 44enne

Una volta sul posto, hanno trovato l'uomo che, alla loro vista, ha iniziato ad inveire contro di loro aggredendoli fino a quando, non senza difficoltà, è stato bloccato. Purtroppo episodi di vandalismo contro le auto e i mezzi pubblici a Napoli non sono infrequenti. Lo scorso 20 dicembre un uomo salì su un bus dell'Anm senza mascherina anti-Covid19, dove è obbligatorio portarla, poi aggredì il conducente con minacce e sputi, con tanto di calci contro l'abitacolo e bottigliate contro le porte del pullman. Il tutto fu ripreso in un video. L'episodio fu denunciato anche dai sindacati che chiesero maggiori controlli a bordo dei mezzi e nelle strade. A Napoli, per rafforzare il presidio del territorio, il Comune ha intenzione di potenziare le auto con telecamere a bordo della Polizia Locale.