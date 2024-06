Peste suina africana in Campania: nuovi casi nel Salernitano: colpiti i cinghiali

video suggerito

A cura di Pierluigi Frattasi

Nuovi casi di Peste Suina Africana (PSA) accertati in Campania, a quanto apprende Fanpage.it. Colpiti numerosi cinghiali dal virus PSA nella provincia di Salerno. I casi sarebbero concentrati nel Cilento. Sono in corso le analisi dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno della Campania. Torna la paura del virus che colpisce suini domestici e cinghiali selvatici e può arrecare grossi danni economici agli allevamenti suinicoli. Casi di PSA erano già stati segnalati lo scorso anno in Campania, nel Salernitano. La peste suina in questo periodo starebbe registrando una recrudescenza.

La Peste Suina è altamente mortale per gli animali

La PSA è una infezione virale scoperta per la prima volta nell'Africa sub-sahariana, dove attualmente è endemica, ma in realtà diffusa anche in Europa da circa 30 anni. Il virus causa un'elevata mortalità negli animali infettati. Ma non ha conseguenze per l'uomo, che può, però, comunque, diffonderlo attraverso il vestiario, le attrezzature sporche e i veicoli contaminati e rischiare di contagiare gli animali. Anche se l'uomo non ha conseguenze fisiche, la diffusione del contagio può provocare, come è immaginabile, gravi danni all'economia.

Cosa fare in caso di contatto con suini

In caso di contatto con suini o cinghiali che si sospetta possano essere stati contagiati da PSA, bisogna:

cambiare indumenti e scarpe a termine di una passeggiata nel bosco o di una battuta di caccia e disinfettare materiali e veicoli (pneumatici).

Non abbandonare nell’ambiente cibi o scarti alimentari

Dopo una battuta di caccia, evitare contatti anche indiretti con suini domestici

Non abbandonare nell’ambiente carcasse di animali o parti di esse, compresi i visceri

Non alimentare suini domestici e cinghiali con scarti alimentari di cucina

Se si avvista una carcassa di cinghiale, non toccarla, ma allertare immediatamente i Servizi Veterinari del territorio