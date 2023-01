Perseguita e minaccia la ex fidanzata, lei lo denuncia: arrestato, è ai domiciliari ad Aversa Telefonate, sms, minacce: un uomo è stato arrestato con l’accusa di stalking nei confronti della ex compagna ed è ora ai domiciliari ad Aversa, nel Casertano.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Perseguitava e minacciava la propria ex fidanzata, iniziando perfino poco prima che lei lo lasciasse davvero. Messaggi e telefonate minatorie, tutte verso di lei "colpevole" a suo dire di averlo lasciato. L'uomo è stato alla fine arrestato dalla Polizia per stalking ed è attualmente in regime di arresti domiciliari nella sua abitazione di Aversa. La donna lo aveva denunciato proprio perché si trovava in uno stato di angoscia perenne causatole dall'uomo.

La denuncia della ex compagna

Era affetto da "una gelosia morbosa", secondo gli inquirenti: l'uomo, residente ad Aversa, è stato raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari emessa su ordine del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Napoli Nord. La donna si era rivolta al commissariato di polizia di Aversa per denunciare l'uomo, facendo scattare le indagini: la Procura ha infatti aperto un fascicolo nel quale è stata raccolta anche la testimonianza della donna, che ha ricostruito i dettagli delle condotte persecutorie, iniziate poco prima che lei lo lasciasse.

Minacce, sms, e telefonate continue

Telefonate, sms, minacce di vario tipo: e quando lei lo aveva lasciato, aveva continuato con più intensità a perseguitarla. Gli inquirenti hanno acquisito tabulati telefonici, chiamate ed sms dell'uomo verso la donna, ma anche ascoltato amiche, amici e la sorella della vittima, che hanno confermato il quadro indiziario nei suoi confronti, facendo scattare l'arresto. L'uomo è ora ai domiciliari, in attesa di rispondere davanti ai giudici del reato di stalking.