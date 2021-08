Perde il controllo della sua auto che si ribalta e prende fuoco: salvo un uomo di 35 anni Un uomo di 35 anni è riuscito a salvarsi da un incidente stradale verificatosi oggi pomeriggio a Grottaminarda, comune in provincia di Avellino. Il 35enne avrebbe perso il controllo della sua auto che si è ribaltata e ha poi preso fuoco. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti i carabinieri per svolgere i rilievi.

A cura di Ilaria Quattrone

(Immagine di repertorio)

Avrebbe perso il controllo della sua auto che poi si è ribaltata e ha preso fuoco: è successo nel pomeriggio di oggi, sabato 21 agosto, a Grottaminarda, comune in provincia di Avellino. Il conducente, un uomo di 35 anni, è riuscito a mettersi in salvo. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Ariano Irpino che hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda.

Il 35enne è stato trasportato in ospedale

Stando a quanto riportato dal giornale "Il Mattino", l'incidente si è verificato intorno alle 14.30. L'uomo si trovava sulla strada statale 90 quando – per cause ancora da chiarire – si è ribaltato con il suo veicolo. L'auto ha preso improvvisamente fuoco e il 35enne è riuscito a mettersi a riparo appena in tempo. Immediatamente sono arrivati i medici e i paramedici del 118 a bordo di un'ambulanza. Dopo aver fornito le prime cure sul posto, il conducente è stato trasportato all'ospedale "Sant'Ottone Frangipane" di Ariano Irpino. I vigili del fuoco hanno poi spento le fiamme e messo in sicurezza l'area.

