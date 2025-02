video suggerito

Perché Rita De Crescenzo è sotto processo per droga. La tiktoker: “Fatti del passato, non ho mai spacciato” Rinviata l’udienza del processo che vede tra gli imputati Rita De Crescenzo; la donna era stata arrestata per droga nel 2017, ha sempre respinto le accuse. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Nico Falco

Si sarebbe dovuta tenere oggi, 19 febbraio, l'udienza del processo che si sta celebrando davanti alla Nona Sezione Penale che vede tra gli imputati Rita De Crescenzo per droga: la 45enne, oggi popolare tiktoker, era stata arrestata nel 2017 nell'ambito di un blitz contro il clan Elia del Pallonetto di Santa Lucia, accusata di avere procacciato clienti per una piazza di spaccio e di alcune cessioni di stupefacenti. La donna ha sempre respinto le accuse e lo ha fatto anche oggi con un video su TikTok: "Sono cose del passato, ho fatto uso di stupefacenti ma non li ho mai venduti".

Rita De Crescenzo tra gli influencer più seguiti

Rita De Crescenzo compare, per la prima volta, nella classifica degli influencer italiani elaborata da Sensemakers per Primaonline.it: per il mese di gennaio è sesta per il numero di visualizzazioni (136 milioni e 400mila, contando Facebook, X, Youtube e TikTok) e tredicesima per le interazioni (quattro milioni e novecentomila).

Un "boost" che probabilmente si deve anche alla "vicenda Roccaraso", che l'ha vista coinvolta nei giorni scorsi: il 26 gennaio sono arrivati nella località abruzzese oltre cento autobus, molti provenienti dalla Campania, spinti probabilmente anche dai pacchetti viaggio a prezzi molto bassi pubblicizzati da diversi noti tiktoker tra cui, appunto, Rita De Crescenzo.

Il processo per spaccio di droga col clan Elia

Il programma di oggi, anticipa il quotidiano La Repubblica, prevedeva la requisitoria del pubblico ministero ma l'udienza è stata rinviata a causa dell'impedimento di uno degli imputati. I fatti contestati alla donna risalgono al 2015. Nella relativa ordinanza si legge che Rita De Crescenzo è accusata di diverse cessioni di stupefacenti e di avere anche gestito in proprio una piccola clientela, rifornendosi da un altro spacciatore.

Agli atti anche la dichiarazione di un collaboratore di giustizia, datata 2006, secondo cui la donna avrebbe spacciato stupefacenti per conto del clan Elia. Dopo l'arresto la Cassazione aveva disposto l'annullamento della misura cautelare per carenza di indizi di colpevolezza.

La 45enne ha pubblicato oggi un video su TikTok nel quale ribadisce che si tratta di vicende relative al passato e che lei "ha già raccontato", sostenendo di essere cambiata e che in questo momento si sta "godendo la vita", anche come influencer.

Inoltre ha ribadito di avere fatto uso di sostanze stupefacenti in un momento delicato della sua vita, aggiungendo, però, di non averle mai vendute. Rita De Crescenzo, inoltra, risulta come parte offesa in un diverso procedimento: ha denunciato richieste estorsive ai danni di ormeggiatori di Mergellina.