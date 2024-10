video suggerito

Trasporto pubblico a Napoli

Perché la metro Linea 1 di Napoli chiude in anticipo per 4 giorni consecutivi La metropolitana Linea 1 anticiperà la chiusura di 2 ore dal 14 al 17 ottobre per lavori di manutenzione. La Linea 6 anticiperà solo nelle giornate del 14 e 15 ottobre. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

La metropolitana Linea 1 di Napoli chiude in anticipo di 2 ore per quattro giorni consecutivi, da oggi, lunedì 14 a giovedì 17 ottobre 2024: bisogna sostituire i binari, che furono posizionati negli anni '90 e sono arrivati al termine del loro ciclo. I lavori di manutenzione si faranno di notte e dovranno terminare attorno alle ore 4,00 del mattino, in modo di avere il tempo di fare la prima corsa di prova mezz'ora prima dell'apertura al pubblico delle stazioni, prevista per le 6,00. La metro linea 1, quindi, chiuderà in anticipo di 2 ore, tra le 20,30 e le 21,00, invece delle 22,30-23,00 da oggi e fino a giovedì.

In aggiunta anche la metropolitana Linea 6, che collega Municipio a Fuorigrotta, chiuderà in anticipo di circa 2 ore: alle 13,30, invece delle 15,30, per lavori di manutenzione. I bandi per il restyling delle rotaie sono stati pubblicati negli scorsi mesi.

La metro chiude in anticipo a Napoli: gli orari

Anm, l'Azienda Napoletana della Mobilità di proprietà del Comune di Napoli, ha avvisato l'utenza degli orari provvisori:

ANM informa che per consentire attività di verifiche in linea e prove materiale, nelle giornate di lunedì 14, martedì 15, mercoledì 16 e giovedì 17 ottobre 2024, Metro Linea 1 anticipa la chiusura con le ultime corse:



– da Piscinola alle ore 20:27

– da Garibaldi alle ore 20:58

Mentre, per consentire attività di verifica in linea, nelle giornate di lunedì 14 e martedì 15 ottobre 2024, si procederà alla chiusura anticipata della Linea 6, secondo le seguenti modalità:

Ultime corse viaggiatori

• da Mostra ore 13:20

• da Municipio ore 13:26

L'assessore Cosenza: "40 milioni di passeggeri nel 2024"

I lavori sono necessari per ammodernare la rete metropolitana di Napoli. Si interviene adesso sui binari, dopo l'arrivo dei treni nuovi. L'assessore ai Trasporti, Edoardo Cosenza, ha spiegato che al miglioramento del servizio corrisponde anche un aumento dell'utenza:

I numeri ANM, Linea 1. Incremento passeggeri fra settembre 2024 e settembre 2023: + 12,8%. Incremento passeggeri nel periodo gennaio-settembre 2024 rispetto allo stesso periodo 2023: + 10,8%. Entro fine anno arriveremo nell'intorno di 40 milioni di passeggeri, ben oltre 100.000 al giorno.