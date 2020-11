La Campania oggi 10 novembre resta in zona gialla – rischio moderato – Covid. Sarà lo stesso domani? Difficile a dirsi. Il rischio che scatti la zona arancione o peggio ancora la zona rossa in Campania o in parti di essa (le aree con più contagi sono la provincia di Napoli e la provincia di Caserta) non è affatto fugato. I tecnici che per conto del ministero della Salute sono in "missione napoletana" per capire di più del flusso di dati epidemiologici e sui posti letto disponibili non hanno scritto ancora un rigo sulla situazione campana e dunque non c'è al momento alcun verdetto.

Dunque l'ordinanza di stasera del ministro Speranza cos'è? Semplicemente conferma cose già decise e acclarate circa la riclassificazione di alcune regioni italiane (Abruzzo, Basilicata, Liguria, Toscana, Umbria da gialla ad arancione, area rossa invece la Provincia autonoma di Bolzano). Per i soliti dubbiosi: basta notare che le misure entrano in vigore domani 11 novembre. Sarebbe stato impossibile un mini lockdown o una zona arancione così, ex abrupto, nel giro di poche ore.Restiamo dunque al quadro di qualche ora fa: per la Campania – unico caso su 20 regioni italiane – servirà ancora del tempo e siamo ormai a 48 ore.

Perché tanta attesa, perché tante difficoltà nel decidere? I numeri della Regione guidata da Vincenzo De Luca suggeriscono un quadro da zona a rischio giallo, la percezione è da rischio molto più alto: file davanti agli ospedali, difficoltà nell'accettazione di nuovi pazienti Covid nei nosocomi, poche ambulanze disponibili, perfino poche bombole d'ossigeno disponibili. La Regione e le Asl dicono che no, non è così. O meglio: è un quadro di difficoltà e sofferenza ma non come è stato dipinto (De Luca parla spesso di «aggressione mediatica» contro la Campania). I contagi ci sono ma forse siamo arrivati al picco oltre il quale è atteso finalmente un calo?

Dunque si fa come in una guerra: si mandano ispettori a controllare il campo di battaglia. E a capire quale sia la vera situazione.

De Luca dice, come in una canzone di Francesco De Gregori, che non c'è niente da capire: la Campania è color limone e basta. Ecco cosa dichiara:

La collocazione di fascia della Campania è già stata decisa ieri, a fronte della piena rispondenza dei nostri dati a quanto previsto dai criteri oggettivi fissati dal ministero della Salute. Ho sollecitato io un'operazione trasparenza, pubblica e in tutte le direzioni, per eliminare ogni zona d'ombra, anche fittizia. Dunque non c'è più nulla da decidere e da attendere.

Non è vero, non è così: lo dimostrano le parole del presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, che proprio in mattinata aveva detto: «Noi riteniamo validi i dati della Campania, ma sono in corso approfondimenti per cogliere aspetti che potrebbero completare una analisi che è in corso». E oggi anche il presidente della Federazione Italiana dei Medici di Medicina Generale (Fimmg) Silvestro Scotti denunciando un quadro di grave sofferenza della regione ha chiesto la zona rossa:

La Campania, anche se è zona gialla, è una bomba a orologeria pronta a esplodere. Il problema dei dati è sempre come vengono letti i numeri. Rispetto alla quantità e qualità in del lavoro che viene espresso dai colleghi ospedalieri, eccezionale in questo periodo, sento solo parlare di posti letto disponibili o attivabili. Un posto letto non ha alcun significato in un processo di assistenza, bisogna collegarlo alle risorse umane che rendono quel posto letto realmente attivabile.

È proprio questo il punto: la Campania avrà anche centinaia di lettighe e di spazi disponibili ma se non ha medici e infermieri quegli spazi non possono essere definiti posti letto. Per questo ci sono gli ispettori del ministero della Salute: se così fosse sarebbe chiaro un dato che a molti già balza agli occhi: l'assistenza sanitaria in Campania non è più garantita a tutti, malati di Covid o di altre patologie. E tanto basta a dichiarare l'emergenza.