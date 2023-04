Per la prima volta il Vesuvio senza rifiuti a Pasquetta: “Tutti hanno rispettato le regole” Una Pasquetta all’insegna del rispetto delle regole, della natura e del vivere civile quella trascorsa sul Vesuvio: una differenza netta rispetto agli altri anni, quando sul vulcano venivano abbandonate tonnellate di rifiuti.

A cura di Valerio Papadia

Negli anni scorsi, al termine delle festività pasquali, le foto del Vesuvio ingombro di rifiuti facevano il giro del web: il vulcano partenopeo, a causa dei tanti cittadini che decidevano di trascorrervi la Pasquetta, veniva inondato di sacchetti di plastica, posate e bicchieri, avanzi di cibo, insomma, il giorno dopo si presentava pieno di immondizia di ogni genere. È stato quindi un piacere constatare come questa Pasquetta 2023 abbia costituito una eccezione: salvo qualche incivile, che non ha raccolto la sua immondizia, tutti quelli che hanno trascorso il lunedì in albis sul Vesuvio hanno fatto la loro parte, hanno rispettato le regole, raccogliendo tutti i rifiuti.

A condividere la contentezza e l'orgoglio per questo grande risultato è l'associazione "Primaurora", che su Facebook ha pubblicato le foto di tanti gitanti intenti a raccogliere i rifiuti prodotti durante la giornata. "Possiamo senza ombra di dubbio affermare che l’Ecopasquetta 2023 è stata un gran successo e che le attività di sensibilizzazione e monitoraggio che abbiamo portato avanti hanno dato i risultati attesi. Infatti, al di là di qualche sacchetto orfano abbandonato in bosco (che abbiamo prontamente recuperato), il resto dei rifiuti sono stati tutti idoneamente raccolti e portati nei punti di raccolta" scrive l'associazione.

"I nostri complimenti – continua l'associazione – vanno ai tanti ragazzi che si sono comportati in modo splendido ed hanno fatto il proprio dovere nei confronti dei luoghi che li hanno ospitati. Al di là di pochi incivili, di fatto la Pasquetta rappresenta anche un giorno in cui tante persone riscoprono la bellezza del passare del tempo immersi nella Natura e quando questa riscoperta avviene con il giusto rispetto nei confronti dell’Ambiente è sempre un gran piacere per tutti".