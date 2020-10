Morto con il Coronavirus un anziano di 71 anni di Mirabella Eclano, in provincia di Avellino che aveva partecipato a un pellegrinaggio a San Giovanni Rotondo, dove si trova il Santuario di San Pio, il 16 settembre scorso, con altre 40 persone, di cui 22 risultate positive al Covid19. L'anziano era ricoverato dal 3 ottobre all'Ospedale Moscati del capoluogo irpino, prima nell’Unità operativa di Malattie Infettive, poi, dal 6 ottobre al Covid Hospital. Ieri il decesso che sembra essere dovuto, secondo le prime ricostruzioni, a un improvviso arresto cardiaco. L'uomo aveva patologie pregresse.

Pellegrinaggio a San Giovanni Rotondo, 22 contagiati Covid

L'anziano 71enne aveva accusato i primi sintomi a partire dal 16 settembre dopo essere stato in pellegrinaggio a San Giovanni Rotondo, in provincia di Foggia, dove si trova il Santuario dedicato a San Padre Pio, insieme ad altre 40 persone, 22 delle quali sono risultate poi positive al Coronavirus. Dalla gita, secondo gli ultimi dati diffusi dal sindaco Giancarlo Ruggiero, sarebbe nato il focolaio che a Mirabella Eclano ha fatto registrare 34 contagiati, tra i quali 2 insegnanti e 5 bambini delle locali scuole elementari e un dipendente comunale. Tutti sottoposti, insieme ai rispettivi contatti, a isolamento fiduciario domiciliare. Il primo cittadino ha deciso la chiusura delle scuole fino a data da destinarsi.

Focolaio Covid a Mirabella Eclano: 34 positivi su 246 tamponi

Il sindaco Giancarlo Ruggiero, con una nota diffusa nella tarda serata di ieri, ha portato a conoscenza ai cittadini Eclanesi gli esiti ricevuti dei 327 tamponi effettuati. “In tarda serata – scrive – ho ricevuto un elenco parziale dei 327 tamponi eseguiti in data 5 ottobre a Mirabella Eclano.

L’elenco ricevuto è composto da 246 nominativi. Va precisato che per tutti coloro che hanno eseguito il tampone a Mirabella, ma che risiedono in altri Comuni, l’esito sarà comunicato al Sindaco di appartenenza. Non è stato possibile, data l’ora tardi, confrontare l’elenco dei tamponi eseguiti con l’elenco dei tamponi ricevuti né è stato possibile mettere a confronto i residenti di Mirabella Eclano con i residenti di altri Comuni che hanno effettuato il tampone a Mirabella Eclano. Domani mattina l’Asl dovrà darci l’elenco dei tamponi che mancano. La situazione è molto preoccupante anche se da una prima analisi la stragrande maggioranza dei positivi proviene da un unico focolaio”. Ecco i dati comunicati dal sindaco:

Sui 246 tamponi ricevuti risultano positive 34 persone così suddivise:

Classe 2B Mirabella Centro n* 1 positivi;

Classe 5A Mirabella Centro n* 0 positivi;

Classe 5B Mirabella Centro. n* 1 positivo.

Classe 1E Mirabella Centro n* 0 positivi

Classe 4C Mirabella Centro n* 1 positivo.

Classe 1A Mirabella Centro n* 1 positivo

Classe 4B Mirabella Centro n* 0 positivi

Classe 1E Calore n* 1 positivo

Classe 1A Bonito (dati in possesso del Sindaco di Bonito).

Insegnanti n* 2 positivi

Persone che hanno partecipato alla Gita di San Giovanni Rotondo n* 22 positivi

Dipendenti comunali n* 1 positivo

Altri n* 4 positivi

"Tutte le persone risultate positive – ha concluso il primo cittadino di Mirabella Eclano – comprese le famiglie dei bambini, sono state già avvertite. Da una sommaria indagine e sentiti i genitori dei bimbi contagiati, almeno 3 su 5 di loro risultano avere avuto contatti diretti con alcune persone che fanno partecipato alla gita del 16 settembre. Domani, allorquando avrò avuto i risultati mancanti, potrò dare dati più completi".