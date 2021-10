Pedina, minaccia e aggredisce i vicini di casa: nei guai un 42enne nel Napoletano Per il 42enne la Procura ha disposto il divieto di avvicinamento alle vittime, i suoi vicini di casa, per lungo tempo perseguitati dall’indagato. Per mesi il 42enne ha pedinato, minacciato e in una occasione ha anche aggredito i suoi vicini di casa, costretti a cambiare abitudini pur di non incorrere nelle vessazioni dell’uomo.

A cura di Valerio Papadia

Per mesi ha pedinato, minacciato e in una occasione è arrivato anche ad aggredire, senza motivo, i suoi vicini di casa: nei guai un uomo di 42 anni del Napoletano, a cui oggi gli agenti della Sezione Anticrimine del commissariato della Polizia di Sorrento hanno notificato una ordinanza di divieto di avvicinamento emessa dal gip del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della locale Procura della Repubblica. L.T. – queste le iniziali dell'uomo – è gravemente indiziato di atti persecutori e lesioni personali.

Le indagini svolte da poliziotti e magistrati, durate diversi mesi, hanno permesso di svelare come, per lungo tempo, il 42enne abbia messo in atto una serie di atti persecutori nei confronti di una coppia di suoi vicini di casa: pedinamenti sia all'esterno dell'abitazione che sul luogo di lavoro, oggetti di proprietà dei due danneggiati, minacce.

Comportamenti che, in una occasione, sono sfociate in un'aggressione da parte del 42enne ai danni di entrambe le vittime. A causa dei comportamenti dell'uomo, come accertato dagli inquirenti in fase di indagine, le due vittime sono state costrette anche a cambiare abitudini, nonché a modificare i percorsi per raggiungere l'abitazione e il luogo di lavoro pur di non incappare più nel loro persecutore. Stanche delle prevaricazioni subite, le due persone offese si sono decise a denunciare tutto alle forze dell'ordine, impedendo così che il 42enne si avvicini ancora a loro.