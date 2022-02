Paura per Nonna Margherita, star dei social: la nipote Mariagrazia ricoverata d’urgenza in ospedale È stata la stessa anziana, star dei social, a raccontare del ricovero della nipote, Mariagrazia Imperatrice: “Le sue condizioni sono peggiorate, pregate”.

A cura di Valerio Papadia

Nonn Margherita insieme alla nipote, Mariagrazia Imperatrice.

Sono ore di apprensione per i fan di Nonna Margherita, arzilla 84enne napoletana star dei social che vanta oltre 400mila followers su Facebook e oltre 80mila su Instagram: la nipote della nonnina, Mariagrazia Imperatrice, anche lei molto seguita sui social, è stata ricoverata d'urgenza in ospedale. La giovane napoletana, lo scorso 11 febbraio, è stata ricoverata nel reparto di Cardiologica del St. Thomas' Hospital di Londra, città dove lavora e vive da qualche tempo, per un problema cardiaco non meglio precisato. Proprio Mariagrazia, il giorno dopo il ricovero, ci ha tenuto a rassicurare i suoi fan, scrivendo sui suoi profili social:

Volevo ringraziare tutti per i messaggi e la forza che mi state dando, appena avrò più forze farò una diretta per raccontarvi. Sono ancora molto debole per ora ma ci tengo a farvi sapere che non si tratta di Covid ma di tutt’altro… grazie a tutti, tornerò presto, sognatori

E ancora, qualche giorno dopo, il 14 febbraio, a San Valentino, Mariagrazia aveva pubblicato su Instagram una storia nella quale scherzava sul ricovero per problemi di cuore proprio nel giorno degli innamorati e mostrava ai suoi followers la sua mano con la flebo in vena.

Una storia su Instagram di Mariagrazia dall’ospedale

Le condizioni di Mariagrazia, però, sarebbero peggiorate nelle ultime ore, come ha reso noto attraverso la sua pagina Facebook proprio Nonna Margherita, che ha scritto: "Ho appena saputo che le condizioni di Mariagrazia sono peggiorate, vi chiediamo una preghiera e tanto amore". Il post della nonnina è stato sommerso di like e messaggi, in cui i seguaci di entrambi augurano a Mariagrazia una pronta guarigione.