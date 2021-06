Suona l'allarme antincendio nel megastore H&M in via Toledo, nel cuore di Napoli: tutte le persone che si trovavano in quel momento all'interno del negozio – che sorge nell'edificio che ospitava La Rinascente – sono state fatte accomodare all'esterno, in via precauzionale. L'allarme è scattato nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 7 giugno, intorno alle 16, quando improvvisamente il segnale antincendio del megastore – che si sviluppa su diversi piani – ha cominciato a suonare: la struttura è stata evacuata per le verifiche del caso e sul posto sono stati allertati i vigili del fuoco. Non è chiaro, al momento, se si sia trattato di un principio d'incendio, di un incendio vero e proprio oppure se ci sia stato un malfunzionamento nell'allarme della struttura.