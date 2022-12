Paura a Villaricca: armato di mazza colpisce passanti e auto, bloccato col taser Un 28enne ghanese ha seminato il panico nel Napoletano scagliandosi contro i passanti e ferendo alla testa un carabiniere che aveva tentato di bloccarlo.

A cura di Nico Falco

Alla fine i carabinieri hanno dovuto usare lo storditore elettrico. Solo in questo modo, e dopo una violenta colluttazione durante la quale un militare è rimasto ferito alla testa, sono riusciti a bloccare un 28enne che ieri ha seminato il panico a Villaricca, in provincia di Napoli: armato di mazza, si è scagliato contro automobili e passanti. Il giovane, identificato come Salifu Baba, di origini ghanesi, è stato arrestato ed è ora in carcere in attesa di giudizio.

L'allarme ieri pomeriggio, quando ai centralini dei carabinieri arrivano una serie di chiamate: in via Corigliano, nella periferia del comune del Napoletano, c'è un uomo che sta aggredendo senza motivo i passanti e sta sfasciando le auto. I militari si portano in pochi minuti sul posto; il 28enne è ancora lì, brandisce una bastone di alluminio. Cercano di bloccarlo, ma è fuori di sé e dopo una colluttazione riesce a divincolarsi dalla presa e a scappare. Durante la fuga raccoglie una grossa pietra e la lancia verso i carabinieri che lo stanno inseguendo, colpendone uno alla testa; il militare, nonostante una vistosa ferita sanguinante, riesce a mantenere la lucidità e continua l'inseguimento.

Il 28enne prosegue la fuga, raccogliendo e lanciando altre pietre per tentare di distanziare gli inseguitori, ma non riesce a rallentarli; alla fine i carabinieri riescono a raggiungerlo e l'unica possibilità per immobilizzarlo è quella di usare il taser. Solo allora il giovane si arrende e viene ammanettato. Per i militari ferite ritenute guaribili in 7 giorni. I motivi della folle aggressione sono attualmente al vaglio degli investigatori.