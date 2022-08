Paura a Procida, spara 7 colpi dalla finestra in piena notte: denunciato dai carabinieri L’uomo avrebbe sparato con un’arma a salve priva di tappo rosso. Denunciato dai carabinieri per esplosione di colpi d’arma da fuoco e procurato allarme.

A cura di Pierluigi Frattasi

Spara 7 colpi dalla finestra di casa in piena notte con la pistola, che poi si rivelerà a salve, scatenando il panico tra gli abitanti che stavano riposando o passeggiando in strada. È accaduto stanotte in Via Dante, a Procida, isola del Golfo di Napoli, quest'anno Capitale Italiana della Cultura. Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri della stazione di Procida dopo aver ricevuto la segnalazione di un'esplosione di colpi d’arma da fuoco. La telefonata al 112 raccontava di colpi sparati da una finestra di un’abitazione. Un episodio che ha scatenato quindi immediatamente allarme tra la popolazione.

I carabinieri hanno trovato una pistola a salve in casa

Quando sono giunti in via Dante, nei pressi dell’abitazione segnalata, quella di un 58enne del posto già noto alle forze dell'ordine, i militari dell'Arma hanno rinvenuto 7 cartucce a salve calibro 8. A questo punto hanno perquisito la casa del 58enne. Qui hanno trovato una pistola a salve calibro 8 senza matricola e tappo rosso. Nel serbatoio da 10 colpi c'erano solo 3 cartucce che erano ancora inesplose. E ancora in una scatola c'erano altri 36 colpi del medesimo calibro. A questo punto l’uomo è stato denunciato per esplosione di colpi d’arma da fuoco e procurato allarme. Mentre sono ancora da chiarire i motivi che avrebbero spinto l'uomo a sparare.

Grazie all'intervento tempestivo dei carabinieri di Procida è stato subito riportato l'ordine e la notte è trascorsa in tranquillità. Proprio il 4 agosto scorso, il generale di Corpo d'Armata Andrea Rispoli, comandante interregionale Carabinieri "Ogaden", competente nelle regioni Campania, Basilicata, Puglia, Abruzzo e Molise, in visita alla Compagnia Carabinieri di Ischia e tutte le Stazioni dipendenti di Ischia, Barano d'Ischia, Casamicciola Terme, Forio e Procida, nonché la locale Motovedetta, aveva incontrato i militari presenti ai reparti ringraziandoli per "l'impegno profuso nelle attività quotidiane", particolarmente intensificate nella stagione estiva, apprezzando gli "ottimi risultati raggiunti". Il generale ha sottolineato anche l'importanza del ruolo dei Carabinieri quale "presidio di legalità e prossimità, in ogni luogo e in ogni condizione, per garantire la sicurezza di tutti i cittadini e la civile convivenza".