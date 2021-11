Pastore tedesco legato al guard rail dell’autostrada senza cibo e acqua Un pastore tedesco legato ad un guard rail dell’autostrada, denutrito e con il concreto rischio di essere investito. Lo hanno salvato gli agenti della Stradale.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Il pastore tedesco salvato dalla Polizia Stradale di Napoli.

Un pastore tedesco trovato in autostrada, legato ad un guard rail, visibilmente denutrito e assetato. Il povero cane, che appariva anche terrorizzato, ha rischiato anche di essere investito da qualche automobile di passaggio, visto che tentava di avvicinarsi alla corsia autostradale. Fortunatamente per lui, è intervenuta la polizia stradale della sottosezione Napoli Nord, che lo ha raggiunto, liberato e messo in sicurezza. Tante le segnalazioni degli automobilisti di passaggio, che avevano notato il pastore tedesco e lo hanno segnalato alle forze dell'ordine.

Il cane si trovava al km 745 Nord dell'autostrada A1 Milano-Napoli, nei pressi dello svincolo di Pomigliano-Villa Literno. Il pastore tedesco era letteralmente terrorizzato: solo quando gli agenti gli si sono avvicinati, il cane ha capito che erano lì per liberarlo, facendo loro mille feste. Era legato da diverso tempo, ed è apparso subito bisognoso di cibo e acqua, oltre che di un posto caldo dove stare. Messo in sicurezza e soprattutto tranquillizzato, il pastore tedesco è stato allontanato dall'autostrada dagli agenti, che lo hanno portato negli uffici della sottosezione Napoli Nord della polizia stradale per le formalità del caso. In particolare, lì il cane è stato nutrito, abbeverato e rifocillato, dimostrandosi anche molto affettuoso. Dai controlli, è emerso che non avesse un microchip, e dunque al momento è impossibile risalire al proprietario. Terminati gli accertamenti, il cane è stato anche visitato ed infine affidato all'associazione per la tutela degli animali.