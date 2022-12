Pasticceria abusiva in piazza Vanvitelli: sequestro e 24mila euro di multa La Polizia Locale ha scoperto un laboratorio di pasticceria abusiva al Vomero, nella zona collinare di Napoli: era sprovvisto di qualsiasi autorizzazione.

A cura di Nico Falco

immagine di repertorio

Gli agenti della Polizia Municipale erano intervenuti per verifiche di routine: cappa, rumore dei condizionatori, filtri. Nel corso dei controlli, però, si sono resi conto che quel laboratorio di pasticceria era totalmente abusivo: seppur perfettamente attrezzato, era sprovvisto di qualsiasi tipo di certificazione dell'Asl, di iscrizione alla Camera di Commercio e delle autorizzazioni. La scoperta in piazza Vanvitelli, nel cuore del Vomero, nella zona collinare di Napoli.

Il laboratorio, situato in un condominio di piazza Vanvitelli e collegato ad un bar-pasticceria che si trova nel quartiere, è stato ispezionato nel quadro di servizi predisposti dal Comando della Polizia Locale, finalizzati alla corretta gestione dei rifiuti e alla tracciabilità della provenienza dei prodotti alimentari e affidati al Reparto di Tutela Ambientale, diretto dal capitano Enrico Del Gaudio. Il controllo è partita a seguito di una serie di segnalazioni arrivate dalla zona che riguardavano possibili problematiche relative ai rumori notturni e alle emissioni.

Una volta dentro, non sono emerse criticità sotto il profilo igienico né sulla conservazione dei prodotti, ma gli agenti hanno verificato che si trattava di un laboratorio ufficialmente inesistente: non era in possesso di alcune autorizzazione, né a livello edilizio né per quanto riguarda la preparazione degli alimenti. Al termine del controllo è scattato il sequestro per i macchinari e le attrezzature presenti e sono state elevate sanzioni per complessivi 24mila euro per la mancanza della licenza sanitaria, dell'iscrizione alla Camera di Commercio e dell'autorizzazione per l'impatto acustico.