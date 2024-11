video suggerito

Parcheggiatore abusivo si schianta con l'auto di una cliente: non aveva la patente È accaduto nel cuore di Napoli: l'uomo, alla vista della Polizia Municipale, si è schiantato contro un furgone in sosta. Il parcheggiatore abusivo è stato denunciato, insieme alla proprietaria dell'auto.

A cura di Valerio Papadia

A Napoli continuano le operazioni delle forze dell'ordine volte a contrastare il fenomeno dei parcheggiatori abusivi. Dopo i controlli in Zona Ospedaliera, che hanno portato alla denuncia di una donna per la 41esima volta nel 2024, gli agenti dell'Unità Operativa Chiaia della Polizia Municipale hanno rivolto la loro attenzione al centro storico del capoluogo campano. E così, in via Santa Brigida, gli agenti si sono imbattuti in un parcheggiatore abusivo, intento a spostare la Smart affidatale da una cliente; alla vista degli operatori, l'uomo ha tentato la fuga, ma si è schiantato contro un furgone in sosta, provocando danni a entrambi i veicoli.

Quando lo hanno raggiunto, grande è stata la sorpresa degli agenti nello scoprire che il parcheggiatore abusivo, già più volte sanzionato per lo svolgimento dell'attività illecita, era sprovvisto della patente di guida. Pertanto, l'uomo è stato denunciato alla competente Autorità Giudiziaria e sanzionato per guida senza patente.

Gli agenti hanno provveduto anche a rintracciare la proprietaria della Smart, la quale è stata a sua volta sanzionata per aver affidato il proprio veicolo a un soggetto senza patente. Al proprietario del furgone danneggiato, infine, sono stati forniti tutti gli elementi necessari per consentirgli di fare richiesta di risarcimento del danno.

Parcheggiatrice abusiva denunciata 41 volte in un anno

Come già accennato, nei giorni scorsi le forze dell'ordine hanno operato numerosi controlli contro i parcheggiatori abusivi nella Zona Ospedaliera, area di Napoli frequentata ogni giorno da migliaia di persone visto che lì si concentra la maggior parte degli ospedali della città. In totale, i carabinieri hanno denunciato 11 persone: tra queste, anche una donna di 51 anni di Mugnano, che è stata denunciata 41 volte nel 2024 per lo svolgimento dell'attività illecita.