video suggerito

Parcheggia in divieto di sosta e blocca l’intervento dei pompieri: donna denunciata a Caserta Ha lasciato l’auto in divieto di sosta e così facendo ha bloccato il mezzo dei pompieri, impegnati in un intervento: accade a Caserta, dove una donna di 61 anni è stata denunciata dalla polizia. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Valerio Papadia

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ha parcheggiato in divieto di sosta e, così facendo, ha bloccato il mezzo di pompieri, che stavano effettuando un intervento: accade a Caserta, dove una donna di 61 anni è stata denunciata dalla Polizia di Stato. La vicenda si è svolta nella mattinata odierna, mercoledì 26 febbraio, nel pieno centro della città capoluogo di provincia, precisamente in piazza Sant'Anna: il camion dei vigili del fuoco, in transito per effettuare un intervento in zona, si è visto impossibilitato a proseguire poiché l'auto della donna, in divieto di sosta, bloccava il passaggio.

Sul posto sono intervenuti i poliziotti della Squadra Volante della Questura di Caserta che, dopo aver accertato la gravità della violazione commessa dalla donna, l'hanno denunciata alla competente Autorità Giudiziaria per interruzione di pubblico servizio. Nell'ambito degli stessi controlli, inoltre, gli agenti della Polizia di Stato hanno denunciato anche un giovane di 24 anni, sorpreso a violare il divieto di ritorno nel Comune di Caserta.