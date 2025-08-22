napoli
Panini e trippa in pessime condizioni igieniche: sequestrati 20 chili di cibo, multe per 5mila euro

Controlli dei carabinieri sulla sicurezza alimentare a Torre del Greco, nella provincia di Napoli: i militari del Nas hanno riscontrato carenze igieniche in una paninoteca e in un venditore ambulante di trippa.
A cura di Valerio Papadia
Sicurezza alimentare e tutela della salute dei consumatori al centro dei controlli operati dai carabinieri a Torre del Greco, nella provincia di Napoli. Nella fattispecie, nelle ultime ore, i carabinieri della locale compagnia e quelli del Nas (Nucleo antisofisticazioni e sanità) di Napoli, hanno controllato numerosi esercizi commerciali della città corallina, concentrandosi sulla vendita ambulante di prodotti alimentari. E così, in una paninoteca, i militari dell'Arma hanno rilevato carenze igieniche e irregolarità nella tracciabilità del cibo: 20 chili di prodotti alimentari sequestrati e 3mila euro di multa per il titolare. Cattive condizioni igieniche anche per una venditrice di trippa, che è stata sanzionata anche per la mancata applicazione delle procedura HACCP: per lei 2mila euro di multa.

I carabinieri hanno operato controlli anche a Napoli, ai Quartieri Spagnoli. I militari della compagnia Napoli Centro, unitamente a quelli del Nil (Nucleo ispettorato del lavoro), hanno controllato un ristorante del quartiere, rilevando che il personale impiegato non aveva sostenuto la visita medica per l'idoneità prevista dalla sorveglianza sanitaria e non aveva ricevuto un'adeguata formazione in materia di salute e sicurezza; alla titolare del ristorante è stata comminata una sanzione di 2.500 euro.

