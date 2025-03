video suggerito

Palo gigante all’Accademia Aeronautica di Pozzuoli. Non c’entra col bradisismo ai Campi Flegrei L’enorme struttura alta circa 50 metri è stata installata nelle ultime ore sulla sommità del monte Olibano, vicino alla Solfatara. Ecco a cosa serve. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Pierluigi Frattasi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Campi Flegrei ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Un palo gigante è apparso in queste ore accanto all'Accademia Aeronautica Militare di Pozzuoli, sul monte Olibano, nei Campi Flegrei, vicino alla Solfatara. L'imponente struttura, alta circa una 50ina di metri, è visibile da gran parte della città flegrea e sta suscitando la curiosità di cittadini e visitatori. Alcune foto che la immortalano da diverse prospettive sono diventate virali sui social, mentre gli utenti si chiedono cosa sia e a cosa serva. Domande legittime che si pongono i puteolani, particolarmente sotto stress in questi giorni a seguito della ripresa del bradisismo: in particolare con i terremoti di magnitudo 4.4 del 13 marzo, 3.5 del 14 marzo e 3.9 del 15 marzo scorsi, che hanno prodotto lievi danni e oltre 300 sfollati finora.

Che cos'è e a cosa serve l'alta struttura all'Accademia Aeronautica

C'è chi si chiede se sia legato al fenomeno del bradisismo ai Campi Flegrei, considerata la zona e anche la vicinanza alla Solfatara, chi ha ipotizzato possa essere una antenna 5G, chi ha azzardato possa trattarsi di un nuovo strumento per il monitoraggio dei terremoti o addirittura di una trivella per le perforazioni. Nulla di tutto questo.

A quanto apprende Fanpage.it da fonti accreditate, il palo non è altro che il supporto di una grande gru che servirà a trasportare all'interno dell'Accademia un impianto di grandi dimensioni per l'aerazione. Si tratta, quindi, di lavori di sostituzione e ammodernamento pianificati e programmati. Per come è la conformazione della collina, infatti, non sarebbe stato possibile portare e movimentare questo apparato con un camion. Motivo per il quale, è stato necessario installare una grande gru che sarà solo provvisoria e sarà smontata poco dopo il termine dei lavori.