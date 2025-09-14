“Palestina libera”, manifestazione sul pontile di Bagnoli a Napoli per la Global Flotilla

Persone in marcia sul Pontile di Bagnoli. Foto di Rosario Andreozzi / Facebook

Un migliaio di persone a Napoli sul pontile di Bagnoli al grido di "Palestina libera" e per il sostegno alla Global Flotilla, partita alla volta di Gaza. Tra i manifestanti anche l'ex sindaco di Napoli, Luigi De Magistris. Polizia di stato sul pontile e Guardia di Finanza con una motovedetta in mare a sorvegliare la situazione, ma la manifestazione si è svolta senza problemi, al grido di "Palestina libera dal fiume al mare", bandiere palestinese e cori contro Israele, definito "criminale". Srotolata anche una enorme bandiera che ha preso buona parte del pontile.

Per i manifestanti, "Napoli sa da che parte stare", e ricorda anche che a Bagnoli si lotta anche "contro le politiche speculative dell'America's Cup", ricordando che si tratta di un quartiere "afflitto dal bradisismo, senza un intervento vero dello Stato e della politica". Gli attivisti manifesteranno anche, nelle loro intenzioni, in occasione della visita a Napoli del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che sarà nel capoluogo partenopeo il prossimo 22 settembre in occasione dell'inizio dell'anno scolastico.