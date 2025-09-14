napoli
“Palestina libera”, manifestazione sul pontile di Bagnoli a Napoli per la Global Flotilla

Anche l’ex sindaco Luigi De Magistris tra i manifestanti. Forze dell’ordine sul posto ma nessun disordine e situazione tranquilla.
A cura di Giuseppe Cozzolino
Persone in marcia sul Pontile di Bagnoli. Foto di Rosario Andreozzi / Facebook
Un migliaio di persone a Napoli sul pontile di Bagnoli al grido di "Palestina libera" e per il sostegno alla Global Flotilla, partita alla volta di Gaza. Tra i manifestanti anche l'ex sindaco di Napoli, Luigi De Magistris. Polizia di stato sul pontile e Guardia di Finanza con una motovedetta in mare a sorvegliare la situazione, ma la manifestazione si è svolta senza problemi, al grido di "Palestina libera dal fiume al mare", bandiere palestinese e cori contro Israele, definito "criminale". Srotolata anche una enorme bandiera che ha preso buona parte del pontile.

Per i manifestanti, "Napoli sa da che parte stare", e ricorda anche che a Bagnoli si lotta anche "contro le politiche speculative dell'America's Cup", ricordando che si tratta di un quartiere "afflitto dal bradisismo, senza un intervento vero dello Stato e della politica". Gli attivisti manifesteranno anche, nelle loro intenzioni, in occasione della visita a Napoli del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che sarà nel capoluogo partenopeo il prossimo 22 settembre in occasione dell'inizio dell'anno scolastico.

Napoletani in marcia sul Pontile di Bagnoli in favore della Palestina. Foto di Rosario Andreozzi / Facebook
