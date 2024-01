Trasporto pubblico a Napoli

Palazzo pericolante e frana sui binari, treni sospesi da un giorno tra Nocera e Salerno Disagi anche oggi. Rfi ha istituito una navetta bus sostitutiva. Alcuni treni deviati sulla linea via Bivio Santa Lucia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Treni sospesi da un giorno tra Nocera Inferiore e Salerno, sulla Linea Storica via Cava de' Tirreni, a causa di una frana e di un palazzo pericolante che minaccia i binari. Disagi che proseguono ormai da ieri mattina. I vigili del fuoco sono sul posto per cercare di mettere in sicurezza l'area. A causare i disagi, probabilmente il forte maltempo che si è abbattuto sulla Campania nelle ultime ore, con violente raffiche di vento e nevicate anche a bassa quota in alcune zone, tanto che la Protezione Civile regionale ha diramato un avviso di allerta meteo gialla per temporali e per neve fino alle ore 22,00 di ieri sera.

La frana ieri mattina, si lavora da un giorno

Ancora questa mattina, la circolazione ferroviaria permane sospesa per la frana in prossimità dei binari provocata dal maltempo. Prosegue l’intervento dei pompieri, affiancati dai tecnici di Rfi. Le Ferrovie dello Stato hanno approntato una navetta bus sostitutiva per alleviare i disagi dei passeggeri. Molti treni sono stati cancellati per quanto accaduto.

Navetta bus sostitutiva e treni deviati

La frana è avvenuta in prossimità di Vietri sul Mare, dove si trova un palazzo reso pericolante dal maltempo. Sul posto, dalle 9,50 di ieri mattina, sabato 20 gennaio 2024, sono arrivati i tecnici di RFI e i Vigili del Fuoco per valutare l’entità dei danni e le tempistiche di ripristino. L'offerta ferroviaria dei treni Regionali è stata riprogrammata con limitazioni a Nocera Inferiore e Salerno ed è stato attivato un servizio sostitutivo con bus nella tratta interrotta. Alcuni treni sono stati deviati via Bivio Santa Lucia, garantendo collegamenti diretti tra Nocera Inferiore e Salerno.