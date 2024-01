Maltempo, treni fermi tra Nocera Inferiore e Salerno via Cava dei Tirreni A causa di un palazzo reso pericolante dal maltempo è stata interrotta la circolazione ferroviaria tra Salerno e Nocera Inferiore; istituito bus sostitutivo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

É da questa mattina interrotta la circolazione ferroviaria tra Nocera Inferiore e Salerno, sulla Linea Storica via Cava dei Tirreni, a causa delle avverse condizioni meteo: il maltempo, che ha colpito la zona sin dalle prime ore dell'alba, ha reso pericolante un palazzo nei pressi di Vietri sul Mare e sono in corso gli interventi di messa in sicurezza dei Vigili del Fuoco. A comunicarlo è Rete Ferroviaria Italiana (RFI), aggiungendo che sul posto sono presenti i propri tecnici.

Si dovrà attendere l'esito delle verifiche per stabilire l'entità dei danni, le modalità di intervento e, di conseguenza, i tempi necessari per il ripristino della tratta. Nel frattempo, l'offerta dei treni regionali è stata riprogrammata con limitazioni a Nocera Inferiore e a Salerno ed è stato attivato un servizi sostitutivo con bus per coprire la tratta temporaneamente interrotta; alcuni treni vengono inoltre deviati via Bivio Santa Lucia per garantire collegamenti diretti tra Nocera Inferiore e Salerno. Le informazioni dettagliate e gli aggiornamenti sono disponibili nelle stazioni e sulle pagine Infomobilità di Rfi e Trenitalia.

Il maltempo ha nella giornata provocati disagi anche in altre aree: a Napoli sono stati quasi del tutto fermati i collegamenti marittimi con Capri e la caduta di parti di alberi sui binari ha determinato la temporanea sospensione della circolazione (successivamente ripristinata) della Cumana sulla tratta Fuorigrotta-Torregaveta.