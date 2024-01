Maltempo a Napoli e provincia: collegamenti quasi interrotti con Capri per mare grosso Nella giornata di oggi, sabato 20 gennaio, si sta registrando forte vento e mare grosso a Napoli e in provincia. Per questo motivo, sono stati interrotti quasi tutti i collegamenti con Capri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

(Immagine di repertorio)

Il maltempo sta colpendo la città di Napoli e la provincia. Sono diversi i disagi che stanno interessando i mezzi di trasporti. Per esempio, sulla linea della Cumana dove si sono registrati problemi causati dalla caduta di parti di alberi sui binari.

Per questo motivo, l'Ente Autonomo Volturno aveva fatto sapere in una nota stampa che "la circolazione ferroviaria sulla tratta Fuorigrotta-Torregaveta è momentaneamente interrotta". Dopo la rimozione degli oggetti, la linea è stata ripristinata.

Interrotti i collegamenti con Capri

Nel frattempo però sempre nella giornata di oggi, sabato 20 gennaio, sono stati quasi interrotti i collegamenti con Capri. Il mare grosso, infatti, ha costretto le compagnie di navigazione a cancellare le corse. Sono state infatti annullate tutte le partenze degli aliscafi da Napoli a Sorrento.

Sono ferme tutte le linee veloci che collegano Capri con Napoli, Sorrento e Castellammare di Stabia. Dopo le prime partenze dei traghetti Caremar sulla tratta Capri-Napoli, sono in forse anche le altre corse. Potrebbe quindi avanzare l'ipotesi di un totale isolamento per l'isola.

Le condizioni meteo potrebbero migliorare domani

I viaggi, infatti, potrebbero essere molto pericolosi sia per le onde – che risultano essere alte oltre un metro – che per le forti raffiche di vento che arrivano fino a trenta nodi e che stanno rendendo molto complicate le manovre in entrata e in uscita nei porti. Queste correnti hanno portato a un abbassamento anche delle temperature. Dalla giornata di domani, domenica 21 gennaio, le condizioni meteo dovrebbero migliorare e la situazione potrebbe essere ripristinata.